Cote d'Ivoire: Mardi 2 décembre 2025 - Journée internationale de la samba

2 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Qui dit Samba pense Brésil et inversement. Cette danse fait partie de la culture de ce pays et on y célèbre chaque 2 décembre une journée nationale centrée sur la samba.

Le choix de célébrer cette journée le 2 décembre revient à un certain Luis Monteiro da Costa, alors simple conseiller municipal de Salvador, en l'honneur du compositeur Ary Barroso.

Elle marquerait en effet la date anniversaire de la première venue du compositeur à Salvador...

Une vocation internationale ?

La samba s'internationalise et la journée nationale devient peu à peu une journée internationale.

Ainsi, de nombreux événements sont créés dans différentes villes du monde pour célébrer l'événement.

