Sénégal: Trafic de faux billets - Trois individus arrêtés avec 1 million de dollars en 'billets noirs' à Guédiawaye

2 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.Ndiaye

La Sûreté urbaine du Commissariat Central de Dakar a procédé à l'interpellation de trois (03) individus pour « association de malfaiteurs, tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et à l'étranger. »

Ces interpellations font suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel relatif à un trafic de faux billets. Les éléments du service ont procédé à l'interpellation à Guédiawaye.

Les trois individus ont été surpris dans une chambre où il a été trouvé l'équivalent d'un million de dollars (1 000 000 USD) en « billets noirs », soit environ 650 millions de FCFA, ainsi qu'une machine à compter les billets.

Lors de cette opération, un véhicule de marque Ford Focus, conduit par l'un des suspects, a été saisi.

Interrogés sommairement, les mis en cause ont reconnu sans ambages les faits, étant donné qu'ils ont été pris en flagrant délit.

Les billets noirs, la machine et le véhicule ont été consignés pour les besoins de l'enquête. L'enquête se poursuit.

