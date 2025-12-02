Maroc: Assurances - Progression des primes émises de 7,2% à fin septembre

1 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Les primes émises par les entreprises d'assurances et de réassurance se sont établies à 48,26 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en hausse de 7,2% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Ces primes se répartissent sur les branches " Vie", qui ont atteint 21 MMDH (+6,9%), et "Non Vie", en progression de 7,5% à 27,26 MMDH, précise l'ACAPS dans ses statistiques de l'activité technique et financière des entreprises d'assurances et de réassurance.

Dans la branche "Vie", le segment Épargne- supports unités de compte a marqué une forte hausse de 102,2% pour s'établir à 1,74 MMDH, tandis que l'Épargne supports dirhams s'est repliée de 2,1% à 16,51 MMDH. Le segment Décès a, pour sa part, progressé de 5,5% à 2,74 MMDH, rapporte la MAP.

S'agissant de la branche "Non Vie", les plus fortes augmentations ont été relevées au niveau des segments Risques techniques (+71,5%), Crédit-caution (+15,6%), Évènements catastrophiques (+12,6%) et Assistance (+7,8%).

Le segment Automobile, premier poste du Non-Vie, a progressé de 7,6% à 12,73 MMDH, dont 10,37 MMDH au titre de la RC automobile (+6,8%).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.