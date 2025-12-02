Afrique: La plateforme industrielle Tanger-Med saluée à Luanda comme un 'modèle à dupliquer'

Les participants à la conférence annuelle de l'Association africaine des zones économiques spéciales (AEZO), tenue du 26 au 28 novembre à Luanda, en Angola, ont unanimement salué l'expérience de la plateforme industrielle Tanger-Med comme un "modèle à dupliquer" dans d'autres régions africaines.

"Au niveau du continent, nous avons une zone économique spéciale dont on peut légitimement être fiers : la ZES Tanger-Med, une des plus grandes d'Afrique", a souligné le président du conseil d'administration de la zone économique spéciale de Luanda-Bengo, Manuel Francisco Pedro.

"Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ils font un travail formidable et nous croyons que nous pouvons le dupliquer à travers d'autres régions du continent", a assuré le responsable angolais, dont le pays célèbre cette année le 50ème anniversaire de son indépendance.

Même son de cloche du côté de Stefan Kratzsch, chef de l'Unité des investissements durables et de l'entreprise responsable à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), qui a souligné que "la ZES Tanger-Med a toutes les potentialités pour devenir un phare lumineux pour tous ceux qui seraient intéressés par la création de zones économiques spéciales à l'avenir", rapporte la MAP.

Mettant l'accent sur le professionnalisme de la plateforme industrielle Tanger-Med en tant que levier permettant d'attirer des investissements de haut niveau, de booster les exportations et de mener une transformation technologique de l'économie, M. Kratzsch a rappelé que les "délégués ont été extrêmement impressionnés par le professionnalisme et l'engagement de l'AEZO et Tanger-Med", lors du lancement de la nouvelle Académie africaine des ZES, le 15 septembre dernier au siège du Groupe Tanger-Med.

Le lancement de cette académie est l'une des réalisations tangibles du partenariat entre l'AEZO et l'ONUDI, a-t-il rappelé, évoquant par la même occasion le lancement, fin 2024, d'un rapport conjoint détaillant les chantiers à mener ensemble au cours des prochaines années.

Pour Ahmad Bennis, directeur général de Tanger-Med Zones et secrétaire général de l'AEZO, la rencontre de Luanda marque le 10ème anniversaire de cette organisation panafricaine, qui réunit, aujourd'hui, 97 membres issus de 47 pays, avec pour vision de capitaliser sur les réalisations accomplies et de continuer à promouvoir le modèle africain de développement des Zones économiques spéciales à travers le continent.

"Fidèle à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de coopération Sud-Sud, le Groupe Tanger-Med accompagne ses partenaires africains, met son expertise au service de la coopération et favorise le renforcement des chaînes de valeur logistique, et l'industrialisation du continent", a-t-il précisé.

A ce propos, Mark Simmonds, président du Conseil d'administration de l'organisation Invest Africa, a indiqué que la célébration du 10ème anniversaire de l'AEZO est l'occasion de débattre des moyens de "faciliter la création de davantage de zones économiques spéciales sur le continent, dans l'objectif de promouvoir l'emploi, créer de la richesse et développer les infrastructures".

Sur la même lancée, Nasser Tlassellal, directeur général de Tanger-Med Engineering, a rappelé que l'AEZO, fondée par le Groupe Tanger-Med, a pour vocation de créer des zones d'échange des expériences, des expertises et de benchmark avec les pairs africains.

"En dix ans d'existence, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de pays africains à mettre en place leurs ZES selon les standards internationaux", a-t-il dit, citant le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, en Afrique de l'Ouest, et l'Ethiopie et le Kenya en Afrique de l'Est, entre autres.

"En Afrique centrale, nous avons signé, aujourd'hui, avec la République démocratique du Congo un protocole d'accord et de partenariat de trois ans, pour accompagner le projet de développement de nouvelles zones économiques sur tout le pays", a-t-il expliqué.

Organisée par la Commission de l'Union africaine et l'AEZO sous le signe "ZES africaines : Catalyser l'investissement industriel durable et l'intégration aux chaînes de valeur mondiales", la réunion annuelle des ZES africaines 2025 a également accueilli le Sommet africain sur l'investissement durable (ASIS), une plateforme de haut niveau réunissant investisseurs, décideurs et partenaires pour explorer les opportunités d'investissement durables et inclusives en Afrique.

L'édition de cette année a réuni plus de 300 participants qui ont suivi les délibérations et interagi avec d'éminents experts, universitaires, décideurs politiques, institutions financières et dirigeants de zones économiques et d'agences de promotion des investissements.