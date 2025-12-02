Maroc: Le Group Unimer annonce une progression de 2,15% de son chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe marocain Unimer, qui évolue dans l'exportation , premier exportateur marocain de conserves de sardines et d'anchois, a enregistré une progression de 2,15% au troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024, selon indicateurs du troisième trimestre établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 379 millions de dirhams (MDH) contre 371 MDH au troisième trimestre 2024. « Le 3ème trimestre marque un retour à la croissance pour le Groupe Unimer, portée par la mobilisation continue de nos équipes commerciales, la forte notoriété de nos marques et l'amélioration progressive des débarquements pélagiques», ont noté les responsables du groupe dans leurs indicateurs d'activité.

Les investissements engagés consolidés du groupe s'élèvent à 16 MDH contre 22 MDH au troisième trimestre 2024. Selon la direction de l'entreprise, ces engagements portent principalement sur le renforcement des infrastructures industrielles et la mise à niveau des équipements de production, dans une logique de modernisation continue et de soutien à l'amélioration des performances du groupe.

Quant à l'endettement net consolidé, il s'établit à 729 MDH au 30 septembre 2025, en baisse de 13% par rapport au 30 septembre 2024. Selon toujours la direction de Unimer, cette amélioration résulte des actions engagées en matière d'optimisation de la structure financière du Groupe, notamment à travers une gestion rigoureuse des coûts et une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle.