Afrique: Hausse de 11,7% du résultat net de la Société Générale Côte d'Ivoire au troisième trimestre 2025.

A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net après impôts de la Société Générale Côte d'Ivoire a connu une hausse de 11,7% par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activité au 3ème trimestre 2025 élaboré par la direction de cet établissement bancaire.

Ce rapport met en relief un résultat net de 83,306 milliards de FCFA contre 74,558 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

L'encours des dépôts de la clientèle a enregistré une progression de 14% avec une réalisation de 2 939,334 milliards de FCFA contre 2 580,474 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2024. Concernant l'encours des crédits à la clientèle, il a connait une légère hausse de 0,2%, 2 487 milliards de FCFA contre 2 481,404 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

Au finish, la Société Générale Côte d'Ivoire affiche un produit net bancaire de 201 milliards de FCFA contre 196,04 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2024, soit une progression de 2,5%. Selon les responsables de la banque cette hausse est « soutenue d'une part par les performances enregistrées sur nos coeurs de métiers, et d'autre part, par une diversification accrue de nos revenus. »

Concernant les frais généraux, ils ont connu une baisse de 3% à 75,092 milliards de FCFA contre 77,208 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

Quant au résultat brut d'exploitation, il a enregistré une hausse de 6%, s'établissant à 126 milliards de FCFA contre 119 milliards de FCFA à fin septembre 2024.

Le coût net du risque de la banque connait une légère amélioration puisqu'il passe de 26,299 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024 à 25,926 milliards de FCFA un an plus tard.

Au vu du tableau d'activités et des résultats de la Société Générale Côte d'Ivoire, le directeur général Patrick BLAS estime être particulièrement fier des résultats intermédiaires après 9 mois d'exercice. « Nous sommes parvenus à accompagner la croissance des différents marchés sur lesquels nous opérons (corporates, professionnels et particuliers) tout en accentuant nos efforts sur notre efficacité opérationnelle avec une nouvelle baisse de nos coûts d'exploitation », souligne-t-il. Selon lui, les investissements pour accélérer la digitalisation portent leurs fruits.

Sur un autre registre, M. Blas est d'avis que « conjugués à un engagement permanent de toutes nos équipes (front, middle et back-office), SGCI renforce une nouvelle fois sa solidité financière avec une progression de nos Fonds Propres de plus de 12%. » A ses yeux, c'est un gage de sérieux et de robustesse que la banque offre à tous ses clients, actionnaires et partenaires externes.