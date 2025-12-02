Angola: Girabola 2025-26 - Franc Artiga réaffirme son ambition de conquérir le titre

2 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'entraîneur du Petro de Luanda, Franc Artiga, a réaffirmé ce mardi, dans la capitale, l'ambition de son équipe de prendre la tête du Girabola 2025-26 avant la fin de la première moitié du championnat, en vue de conserver son titre.

S'exprimant lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au Kabuscorp do Palanca, programmée mercredi au stade 11 de Novembro pour le match en retard de la 8e journée, le technicien a admis s'attendre à un match difficile, tout en soulignant que son groupe est préparé pour décrocher les trois points.

« Malgré les bons résultats obtenus lors des dernières confrontations, nous devons continuer à travailler pour surmonter nos adversaires », a reconnu l'entraîneur, dont l'équipe occupe la quatrième place avec 15 points.

Selon lui, le Kabuscorp (8e avec 12 points) est l'un des meilleurs clubs du championnat, d'où la nécessité pour les pétroliers de faire preuve de prudence et de concentration.

S'agissant de l'état physique des joueurs, Franc Artiga a indiqué que l'attaquant Gilberto ressent encore des douleurs liées à une blessure antérieure ; sa participation reste donc incertaine et il sera soumis à un test supplémentaire dans la journée.

