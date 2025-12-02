Angola: Une décharge électrique tue un jeune homme de 28 ans à Caculama

2 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Malanje — Un citoyen angolais âgé de 28 ans est décédé lundi, dans le quartier de Buco, dans la municipalité de Caculama, victime d'une décharge électrique atmosphérique.

L'information a été communiquée ce mardi par le chargé de communication institutionnelle du Commandement provincial de la Protection civile et des Pompiers, Manuel Zua, qui a précisé que la victime a été frappée par la foudre alors qu'elle rentrait de son champ sous la pluie.

Selon la même source, l'homme a été surpris par l'éclair qui a atteint le sac de charbon de bois qu'il transportait sur la tête, provoquant sa mort immédiate.

La dépouille mortelle a été transférée à l'hôpital municipal de Caculama.

Le responsable a réitéré son appel à éviter de circuler ou de s'abriter sous les arbres pendant les averses, afin de prévenir ce type d'incidents.

