Congo-Brazzaville: Commerce - Levée de la suspension de l'importation des machettes et motocycles

Suspendue depuis le 28 octobre dernier, l'importation des machettes et motocycles a été levée, le 1er décembre, par la note circulaire du ministre d'Etat, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Alphonse Claude N'Silou.

La suspension de l'importation des machettes et motocycles a duré deux mois. D'après le ministère du Commerce, la décision a été motivée pour des raisons de sécurité et de paix, après que ses services techniques ont constaté une surimportation de ces deux marchandises au niveau des frontières. Des instruments avec lesquels les jeunes délinquants dits « bébés » noirs utilisent pour semer la terreur dans les quartiers.

Après évaluation de la situation et ayant relevé des signes d'apaisement, le ministère a résolu de lever la suspension. « La mesure suspendant l'importation des machettes et des motocycles, objet de la note circulaire n°00192/MCAC-CAB, est levée. La présente note circulaire prend effet à compter de la date de signature et sera publiée partout où besoin sera », précise la note circulaire du ministre.