Congo-Brazzaville: Meurtre de Koumou Obambi Alain Roger - Travaux forcés à perpétuité pour sept des huit accusés

Reconnus coupables des faits de crime d'association des malfaiteurs et de meurtre mis à leurs charges, les accusés Cled Hurbaich Bissombolo « 50 cent », Assistary Haver Louzingou « Markus », Riche Ngazania « Moudzora », Daniel Judorian Ibara « de la GR », Chris Safou Oko « Lampadaire », Jaurel Okombi Ondzé et Joseph Biloungoulou Bonsana « Hosana » ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité, tandis que Steven Diel Nkounkou « Bilélé » a écopé de cinq ans de travaux forcés pour complicité de vol qualifié.

Le verdict du procès d'Alain Roger Koumou Obambi, assassiné dans la nuit du 24 au 25 septembre à son domicile à Brazzaville, est tombé le 1er décembre un peu tard dans la nuit à la Cour d'appel de Brazzaville qui siège, depuis quelques jours, à l'occasion de sa session criminelle.

En effet les sept accusés ayant écopé des travaux forcés à perpétuité ont été reconnus coupables des faits de complicité de vol qualifié, d'association des malfaiteurs ainsi que de crime de meurtre. La responsabilité de l'Etat congolais a été aussi reconnue dans la défaillance des services de l'administration pénitentiaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est ainsi que la Cour criminelle présidée par Jean Ngombo a condamné les huit malfaiteurs ainsi que l'Etat congolais à payer la somme totale de 137 millions FCFA dont 75 millions FCFA aux enfants Obambi, 43 millions 750 000 FCFA aux frères et soeurs d'Alain Roger Obambi, 18 millions 750 000 FCFA aux chefs de famille.

Si l'Etat congolais est condamné à payer 52 millions 250 000 FCFA à la famille, les assaillants Cled Hurbaich Bissombolo « 50 cent », Assistary Haver Louzingou « Markus », Riche Ngazania « Moudzora », Daniel Judorian Ibara « de la GR », Chris Safou Oko « Lampadaire » et Jaurel Okombi Ondzé doivent verser aux ayants droit 68 750 000 FCFA, soit 13 750 000 FCFA chacun. Quant à Joseph Biloungoulou Bonsana, alias Hosana, et Safou Oko Chris, alias Lampadaire, ils sont sommés de payer 13 750 000 FCFA à la famille, soit 6 875 000 chacun. Ayant écopé d'une peine de 5 ans de travaux forcés, Steven Diel Nkounkou « Bilélé » va payer une somme de 2 750 000 FCFA à la famille.