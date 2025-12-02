Congo-Brazzaville: Ligue 1 - Les clubs optent pour un championnat national à 16

Les clubs de Ligue 1, à travers un vote à bulletin secret, ont tranché définitivement le 1er décembre au siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) le débat quant à la participation de seize ou quatorze équipes pour le prochain championnat national.

Neuf des seize se sont prononcés en faveur d'une compétition à seize contre six défenseurs de l'ancien format à 14. La Jeunesse sportive de Talangaï (JST) étant le seul club ayant opté pour un bulletin nul. Le dépouillement des seize plis a été effectué par Jean Ignace Massamba, huissier de justice.

Cette réunion était la suite logique de la dernière tenue le 27 novembre au cours de laquelle la question très capitale était restée en suspens. Mises devant un fait accompli, les équipes ont été invitées par la Fécofoot en attente des propositions concrètes à clarifier chacune leur position par écrit après avoir consulté leur Etat major.

Outre l'AS Cheminots et l'Athlétic club Léopards de Dolisie, tous les clubs mythiques du pays comme Etoile du Congo, le Club athlétique renaissance aiglons, Diables noirs, Interclub et V Club Mokanda ont été favorables à un championnat à 14. L'AS JUK étant la seule nouvelle équipe à les appuyer.

Red stars, Racing club de Brazzaville, Kouilou football académie, FC Kondzo, AS BNG, AS Vegas, AS Otohô, AS Cheminots et AC Léopards ont rappelé aux autres la position qu'ils avaient eux- mêmes adoptée lors des premières concertations post crise avec la Fécofoot.

Cette mesure exceptionnelle a été adoptée d'un commun accord avec les clubs en raison de la perturbation subie par les compétitions nationales, de l'arrêt du Championnat de la Ligue 2 et de la non-organisation de la Coupe du Congo sur deux années successives.

Red star et Kouilou football académie (KFA), classées respectivement premières de zones A et B de la Ligue2, ont accédé directement en Ligue1. Racing club de Brazzaville, la seizième équipe, a été sélectionnée au terme de la double confrontation à Ignié avec l'Association sportive Ponténégrine. Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot, a pris acte de la position des clubs, s'engageant à le transmettre aux autorités.