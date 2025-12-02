Congo-Brazzaville: Tourisme - Le Kempinski Brazzaville ouvre ses portes

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a procédé, le 2 décembre, à l'inauguration de l'un des établissements de la chaîne hôtelière Kempinski qui s'installe à Brazzaville, « terre d'accueil qui garantit le développement des affaires et l'investissement privé », selon le maire de la capitale, Dieudonné Bantsimba. Erigé sur les berges du fleuve Congo, l'imposant hôtel témoigne de la vitalité économique et touristique, a-t-il poursuivi.

La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, y voit un vecteur d'employabilité et d'émergence du secteur touristique. Le Congo, a-t-elle souligné, est disposé à accueillir les investisseurs et porteurs de projets à l'image de ce groupe hôtelier suisse 5 étoiles qui est implanté dans plusieurs pays à travers le monde.