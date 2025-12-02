Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Coupe de France)

Coupe de France, 8e tour

Avranches éliminé Aubervilliers aux tirs au but (2-0 après un match nul 1-1). Dans les rangs normands, Steevy Mazikou a été sanctionné d'un penalty, à la 51e, pour une main dans sa surface.

Dans le camp adverse, Jordy Kaloukadilandi a été averti à la 18e.

Châteauroux est humilié et éliminé chez les Vendées de Fontenay (1-4). Sans Roger Tamba M'Pinda, non convoqué.

Lenny Dziki Loussilaho et Victor Mayela étaient tous deux titulaires lors de la qualification de Dunkerque face aux amateurs d'Abbeville (5-0). Mayela, prêté par Auxerre, a été remplacé à la 80e.

Le Red Star est éliminé aux tirs au but (9-10) par Biesheim après un score de parité 1-1. Titulaire en défense centrale, Josué Escartin a réussi son tir au but. En vain.

Sans briller et sans Faitout Maouassa, Nancy peine à se qualifier à Sarreguemines (4-3). Nahemiah Fernandez, lui, était titulaire au centre de la défense à trois.

Malgré l'entrée de Raphaël Lipinski à la 79e, Rodez est poussée vers la sortie par Le Canet (0-1). Sorti sur blessure au tour précédent, Loni Laurent Quenabio était absent.

Montpellier se qualifie à Montceau (2-0). Sans Yaël Mouanga.

Après son succès à Reims-Sainte-Anne (0-4), Amiens jouera les 32e de finale. Yvan Ikia Dimi n'a pas joué.

Grenoble gagne son billet sur le terrain d'Annecy (2-1). Avec Loris Mouyokolo au coeur de la défense adverse

Orléans poursuit sa route en écartant l'Union-Saint-Jean (2-1). Sans Marvin Baudry, resté sur le banc.

Bourg-Péronnas s'impose à Selongey 3-2. Sans Destin Banzouzi.

Prince Kibouka, titulaire, et le FC Chalons quittent la compétition après leur défaite face au Puy (0-1).

Istres et Wil Césaire Matimbou, titulaire dans les buts, ne tremblent pas à Seyssinet (2-0).

Vainqueur à l'APM Metz (0-2), Feignies-Aulnoye va au tour suivant. Blessé lors du 7e tour, Randi Goteni était absent.

Besançon est sorti par Freyming (0-1). Remplaçant, le vétéran Chris Malonga, 38 ans, est entré à la 73e.

C'est fini pour Romoratin, éliminé à la maison par les voisins de Blois (2-2 puis 8-9 aux tab). Jonathan Abonckelet était titulaire, alors qu'Owen Matimbou n'était pas dans le groupe du SOR.

La Duchère élimine Carnoux 3-1. Sans Kamal Bafounta, absent de longue date.

Oissel est sorti aux tirs au but par le club guadeloupéen de l'AS Gosier (2-2, puis 6-4). Terry Obambi-Andoh a été remplacé à la 90e, tandis qu'Exaucé Tchiamas est resté sur le banc.