Afrique: Le Forum MEDays 2025 - Voix du Sud et pilier d'un nouvel équilibre mondial

Au moment où le monde traverse des fractures profondes et une polarisation sans précédent, la 17ᵉ édition du Forum international MEDays, organisée à Tanger sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a réaffirmé avec force la place du Maroc comme puissance d’équilibre, nation-pivot et acteur stratégique de la gouvernance internationale.

Tanger, ville-carrefour des civilisations, gardienne du détroit et témoin des siècles, s’est une fois encore imposée comme le lieu naturel où se croisent les voix, les idées et les visions qui façonneront les équilibres à venir.

Elle a accueilli plus de 300 intervenants et 8 500 participants issus de près de 130 pays, confirmant les MEDays comme l’un des plus grands forums géopolitiques au monde et, plus encore, comme une voix unifiée, assumée et structurée du Sud global.

1. La Vision Royale : fondement de l’influence et du rayonnement des MEDays

L’ensemble des travaux a reflété la portée de la Vision multidimensionnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dont la diplomatie proactive, la constance stratégique et l’engagement profond pour la souveraineté et l’intégration africaine ont fait du Maroc un acteur incontournable du dialogue international. Le Forum MEDays est, dans son essence même, un instrument d’expression de cette Vision Royale : un espace de souveraineté, de clarté, de propositions concrètes, où le Maroc, l’Afrique et le Sud global affirment leur capacité à peser dans la gouvernance mondiale.

2. Un cadre prestigieux au service du rayonnement diplomatique du Royaume

La 17ᵉ édition des MEDays a conforté le statut du Forum comme tribune internationale majeure, un espace de dialogue, d’analyse et d’affirmation où la parole du Sud pèse, s’affirme et s’impose. L’édition 2025 a montré avec clarté que les MEDays ne sont pas un simple espace de débat, mais un Forum stratégique où se produisent convergence, structuration et affirmation des positions du Maroc, de l’Afrique et du Sud global. L’influence du Royaume y est visible, assumée et reconnue comme un pilier des équilibres internationaux en recomposition.

3. Résolution 2797 & cinquantenaire de la Marche Verte : un tournant diplomatique et historique unanimement salués

L’édition 2025 a revêtu une portée tout à fait particulière. Elle s’est tenue dans le sillage du cinquantenaire de la Marche Verte, symbole fondateur de l’unité nationale et de la souveraineté du Royaume, et quelques semaines après l’adoption historique de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité, consacrant de manière décisive l’exclusivité de l’Initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté comme unique solution crédible, sérieuse et réaliste au différend régional artificiel autour du Sahara marocain.

Les nombreux Chefs d’État, Premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et responsables internationaux présents à Tanger ont salué cette avancée majeure et réitéré leur soutien à la marocanité du Sahara, confirmant une nouvelle fois l’isolement croissant de ceux qui continuent à s’accrocher à des postures irréalistes et dépassées. Fidèles à l’esprit de l’ « Appel de Tanger », lancé à l’occasion des MEDays 2022, plusieurs hauts responsables africains ont de nouveau appelé au retrait définitif de la pseudo « rasd » – entité non-étatique en contradiction totale avec la réalité politique, historique et juridique de la question du Sahara marocain et avec l’élan diplomatique actuel – de l’Union africaine.

4. L’Initiative Royale Atlantique : un axe géostratégique affirmé

L’Initiative Royale Atlantique a occupé une place de choix dans les débats, confirmant la portée géostratégique d’un espace africain atlantique intégré, fondé sur les principes de connectivité, d’autonomie stratégique, de sécurité collective et de co-développement. Les pays du Sahel ont rappelé l’importance du rôle du Maroc dans leur désenclavement et dans la construction d’un corridor de prospérité reliant l’Afrique intérieure à l’Atlantique, à travers le Sahara marocain, conformément à la Vision Royale.

5. Une tribune d’influence accueillant dirigeants, décideurs et influenceurs internationaux

La présence d’un nombre exceptionnel de Chefs d’État (Comores, Dominique, Gambie et Liberia), Premiers ministres (Antigua & Barbuda, Grenade et Somalie), ministres des Affaires étrangères, ministres, dirigeants d’organisations internationales et responsables institutionnels a placé les MEDays 2025 au rang des plus grandes conférences géopolitiques mondiales. Véritable Sommet, le Forum MEDays s’est imposé comme le lieu privilégié où le Sud dialogue d’égal à égal avec le Nord, où les visions se confrontent et où les priorités stratégiques du continent africain sont discutées avec lucidité et ambition.

6. Un Forum d’analyse, de lucidité et de souveraineté dans un monde fracturé

Plus qu’une simple conférence, les MEDays sont devenus un instrument diplomatique structurant, un espace où se confrontent visions stratégiques,intérêts géopolitiques et modèles de développement, dans un environnement marqué par les crises du multilatéralisme, les tensions énergétiques, les recompositions technologiques, les ruptures sécuritaires et les lignes de fracture géopolitiques au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Asie. Autour du thème « Fractures et Polarisation : Réinventer l’Équation Globale », les MEDays ont mis en lumière la nécessité d’un rééquilibrage profond de la gouvernance mondiale, en accordant au Sud global la place stratégique qui lui revient.

7. Le MEDays Investment Summit : un instrument économique majeur au service du continent

Le MEDays Investment Summit (MIS), pilier économique du Forum, a réuni investisseurs internationaux, fonds souverains, institutions financières et capitaines d’industrie. Tanger s’est ainsi affirmée comme l’un des hubs d’affaires les plus dynamiques d’Afrique. Les discussions ont permis de consolider le rôle du Maroc dans les domaines des infrastructures, de l’hydrogène vert, de l’énergie propre, de la transformation industrielle, de la souveraineté alimentaire et de la transition numérique. Le MIS est désormais reconnu comme un moteur opérationnel des investissements stratégiques en Afrique. À travers ce rendez-vous, les MEDays se positionnent comme une plateforme où les décisions économiques rejoignent les orientations géopolitiques, renforçant la place du Maroc comme catalyseur de projets structurants pour le continent.

8. Une jeunesse partie prenante : 3 500 étudiants marocains et africains au cœur du Forum

Le Forum a été marqué cette année par la participation de plus de 3 500 étudiants marocains et africains, dont la présence a rappelé que les MEDays sont un Forum ouvert, inclusif, vivant et profondément ancré dans la transmission du savoir et l’engagement citoyen. Par leur énergie, leurs questions, leurs contributions et leur diversité, ces étudiants ont donné toute sa vitalité à l’édition 2025, confirmant les MEDays comme une véritable « Université de la Géopolitique ». Leur participation affirme également l’ambition du Forum, fidèle, une fois encore, à la Vision Royale : impliquer la jeunesse africaine dans la conception des politiques de demain, renforcer la compréhension des enjeux globaux et bâtir un leadership continental souverain, engagé et résilient.

9. L’innovation et les talents nationaux à l’honneur : 40 startups marocaines mobilisées

L’innovation a également été placée au cœur de l’édition 2025 avec la participation, pour la première fois, de quarante startups marocaines. Leurs pitchs, expositions et rencontres B2B ont mis en avant une nouvelle génération d’entrepreneurs porteurs de solutions technologiques innovantes au service de la souveraineté numérique, de la transformation industrielle et de la compétitivité nationale. Cette initiative reflète l’ambition du Royaume et de la Vision Royale : placer l’innovation et la jeunesse au cœur de la souveraineté.

10. Une résonance mondiale consacrant les MEDays comme la voix du Sud

La couverture médiatique nationale et internationale exceptionnelle dont a bénéficié l’édition 2025 a confirmé la place des MEDays comme l’un des forums mondiaux les plus suivis et les plus influents. Les analyses, décryptages et tribunes issus du Forum ont souligné l’importance stratégique de cette plateforme dans la formulation des visions du Sud et dans la redéfinition des équilibres globaux. Par leur impact, leur constance et leur profondeur stratégique, les MEDays s’affirment comme la voix structurée du Sud, un levier de rééquilibrage mondial et un espace où se fabrique une compréhension nouvelle du monde contemporain.

À l’issue de cette 17e édition du « Forum du Sud », une conclusion s’impose: les MEDays ne sont plus seulement un simple Forum international, mais un acteur stratégique majeur dans la transformation de la gouvernance mondiale. Ils sont la voix du Sud lorsqu’il affirme sa souveraineté, la voix de l’Afrique lorsqu’elle se projette, et l’une des voix d’un Maroc fort de la Vision Royale pragmatique, volontariste et ambitieuse appelant à un ordre mondial plus équilibré, plus juste et plus inclusif.

Guidés par le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, érigé en modèle régional et continental, les MEDays continueront d’incarner la clarté au milieu de la confusion, l’action au cœur de l’incertitude et la souveraineté face aux tensions globales, affirmant ainsi la place incontournable du Royaume, porté par son Souverain, dans la construction d’une nouvelle équation géopolitique.