Maroc: Le Forum d'affaires Maroc-Türkiye inaugure une nouvelle étape du partenariat économique bilatéral

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a affirmé, vendredi à Istanbul, que le Forum d'affaires et d'investissement Maroc-Türkiye, qui a ouvert ses travaux vendredi à Istanbul, inaugure une nouvelle étape du partenariat économique bilatéral, soulignant que "la coopération entre le Maroc et la Türkiye est en pleine transformation".

Intervenant lors de la séance inaugurale du Forum, M. Alj a mis en avant l'évolution tangible de la coopération économique entre les deux pays, dont les échanges ont dépassé 5 milliards de dollars l'an dernier. Il a toutefois relevé que les opportunités offertes par un marché commun maroco-turc, renforcé par la complémentarité entre les deux économies, restent bien supérieures à ce qui a été réalisé jusqu'à présent.

Le président de la CGEM a souligné que la forte présence d'opérateurs économiques marocains et turcs à cette rencontre témoigne clairement de la volonté du secteur privé de "franchir l'étape suivante", expliquant que la Türkiye dispose de la capacité industrielle, de l'expertise et des technologies, tandis que le Maroc offre flexibilité, compétences et compétitivité à proximité des marchés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ensemble, nous pouvons bâtir des chaînes de valeur capables de servir l'Europe, l'Afrique et au-delà", a-t-il assuré.

Évoquant le secteur agroalimentaire comme autre domaine où la complémentarité maroco-turque se renforce, M. Alj a indiqué que les entreprises marocaines recherchent aujourd'hui des solutions technologiques, de conditionnement et des partenariats que la Türkiye maîtrise, rendant cette complémentarité "concrète et immédiate".

Il a également cité le secteur automobile comme exemple de ces synergies, rappelant qu'au moment où le Maroc est devenu le premier producteur de véhicules en Afrique, avec une capacité avoisinant 800.000 unités par an devant atteindre un million dès l'année prochaine et un taux d'intégration proche de 70%, la Türkiye constitue, de son côté, une plateforme mondiale de fabrication pour plusieurs marques internationales.

M. Alj a en outre souligné que ces perspectives sont renforcées par la profonde transformation engagée par le Maroc au cours des vingt-cinq dernières années sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI. Les investisseurs étrangers qui visitent le Royaume, a-t-il dit, expriment souvent leur "surprise" face à la qualité de ses infrastructures et à sa stabilité.

Il a, à ce titre, cité les atouts du Maroc, notamment les zones industrielles modernes, le port Tanger Med, le futur port Dakhla Atlantique, la nouvelle charte de l'investissement, plus de 60 accords de libre-échange, ainsi que la part des énergies renouvelables dans le mix électrique, qui atteint 47% et devrait atteindre 52% d'ici 2030.

Parallèlement, il a relevé que les deux pays disposent de positions géostratégiques avantageuses, avec la Türkiye au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, et le Maroc comme porte d'accès naturelle à l'Afrique, à l'Europe et aux États-Unis. Selon lui, les deux pays "ne se contentent pas de commercer lorsqu'ils travaillent ensemble, ils construisent des chaînes de valeur".

Pour sa part, le président du Conseil turc des relations économiques extérieures, Nail Olpak, a déclaré que son pays oeuvre en étroite coordination avec le Maroc afin de renforcer le partenariat économique bilatéral, précisant que les échanges commerciaux ont atteint 5 milliards de dollars, avec une ambition partagée de hisser ce niveau dans les années à venir.

Il a ajouté que les entreprises turques contribuent actuellement à la réalisation de grands projets d'infrastructures au Maroc, pour une valeur dépassant 4 milliards de dollars, en coopération étroite avec leurs homologues marocains, ce qui traduit la confiance mutuelle et la dynamique qui anime les deux secteurs privés.

M. Olpak a enfin souligné que l'accès privilégié du Maroc aux marchés africains ouvre de larges perspectives pour des projets conjoints turco-marocains sur le continent.

Le programme du Forum, qui connait la participation de responsables gouvernementaux, de représentants d'institutions publiques, d'hommes d'affaires et d'investisseurs du Maroc et de Türkiye, comprend des sessions consacrées à la présentation des opportunités d'investissement et du climat des affaires dans les deux pays.

Organisé sur une journée, le Forum d'affaires Maroc-Türkiye se poursuivra par des rencontres B2B et par des ateliers sectoriels organisés par l'AMDIE, portant sur le textile, l'automobile et les industries mécaniques. L'événement prévoit également des témoignages d'investisseurs turcs installés au Maroc.

Cette rencontre se veut une plateforme opérationnelle destinée à accompagner l'élan croissant du partenariat économique maroco-turc, à encourager les flux d'investissements bilatéraux et à diversifier les domaines de coopération, dans la perspective de rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays et de réduire le déficit commercial actuel.