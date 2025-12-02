Maroc: IDE - Le flux net grimpe de 39,4% à fin octobre

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a dépassé 27 milliards de dirhams (MMDH) au terme des dix premiers mois de cette année, en hausse de 39,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.

Les recettes de ces investissements se sont améliorées de 28,2% à 45,4 MMDH et les dépenses ont augmenté de 14,5% à 18,33 MMDH, précise l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S'agissant du flux net des investissements directs marocains à l'étranger (IDME), il a progressé à plus de 4,35 MMDH. Les recettes (cessions de ces investissements) ont diminué de 21,2% et les dépenses de 26,9%.