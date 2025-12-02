Maroc-Jordanie - Examen à Amman des moyens de renforcer la coopération industrielle et d'investissement

Les moyens de renforcer le partenariat et la coopération industrielle et d'investissement entre le Maroc et la Jordanie ont été au menu des entretiens tenus, dimanche à Amman, entre une délégation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et des responsables de la Jordan Industrial Estates Company (JIEC).

Lors de cette entrevue, à laquelle a pris part l'ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, la délégation marocaine, conduite par le Président du Directoire CDG Développement, Adil Chennouf, s'est informée de l'expérience jordanienne en matière de création, développement, gestion et promotion des zones industrielles, notamment en ce qui concerne la fourniture des services de base et des infrastructures, ainsi que le développement de projets à forte valeur ajoutée.

La délégation marocaine, composée également du Directeur général de MEDZ, filiale de la CDG spécialisée dans l'aménagement et la gestion des parcs d'activités, Marouane Abdelati, et du Directeur général délégué chargé des opérations au sein de la même société, Faiçal Bennouna, a présenté les principales réalisations d'investissement de la CDG et les opportunités qu'elle supervise dans les secteurs industriel, agricole, des services et de l'ingénierie, rapporte la MAP.

Elle a également mis en avant le rôle du Groupe dans la mise en oeuvre des grandes politiques publiques, la promotion du développement durable, le développement des secteurs économiques stratégiques et l'accompagnement des stratégies sectorielles et régionales du Royaume.

Les membres de la délégation ont souligné, à cette occasion, l'importance d'approfondir les relations de partenariat et de coopération entre les deux institutions, en explorant les opportunités offertes par les deux pays dans le domaine des zones industrielles, en renforçant les formes de coordination opérationnelle, et en mettant en place des partenariats et programmes conjoints à même de stimuler les investissements bilatéraux.

S'exprimant à cette occasion, M. Akhrif a rappelé la profondeur des relations unissant les deux pays à tous les niveaux, appelant à leur renforcement sur le plan économique en tirant parti du cadre juridique qui les lie.

Il a également souligné que le Maroc et la Jordanie, grâce à leurs atouts économiques, à leurs capacités d'investissement et à leur position géostratégique, sont en mesure de jouer des rôles majeurs en tant que portes d'entrée privilégiées vers des marchés prometteurs en Europe, en Afrique et en Asie.

De son côté, le Directeur général de la JIEC, Omar Jwaied, a mis en avant l'importance d'encourager les investisseurs des deux pays à tirer profit de l'environnement d'investissement développé et des incitations offertes, afin de favoriser la mobilité des capitaux et des projets industriels et de services entre les deux marchés.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale à travers l'échange d'expériences entre les investisseurs marocains et jordaniens, et d'offrir aux délégations économiques l'occasion de s'informer sur les expériences et modèles de développement des zones industrielles dans les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les moyens de traduire en actions concrètes le mémorandum d'entente conclu entre les deux groupes, à travers un programme opérationnel intégré reposant sur des initiatives communes dans les domaines technique, d'investissement et de développement, de manière à optimiser les retombées économiques pour les deux parties.

Les deux parties ont, par ailleurs, affirmé la nécessité d'élargir les mécanismes d'expansion des investissements conjoints entre les deux Royaumes, notamment à travers l'organisation d'un forum économique réunissant les opérateurs marocains et jordaniens en vue de lancer des projets communs facilitant l'accès réciproque aux marchés régionaux et internationaux et contribuant à la consolidation des chaînes de valeur industrielles.

Il a également été convenu d'élaborer un programme d'action pour l'année prochaine, axé sur la promotion des deux pays en collaboration avec les chambres industrielles et commerciales ainsi que les associations économiques, à travers des événements, ateliers et activités bilatérales visant à renforcer les opportunités d'investissement.

Les deux parties ont souligné que ces démarches constituent une étape importante pour l'ouverture d'une nouvelle phase de partenariat entre le Maroc et la Jordanie, contribuant au développement industriel, à l'investissement, et à la consolidation des intérêts communs.

Il est à rappeler que la CDG et la JIEC avaient signé, en avril dernier, un mémorandum d'entente visant à établir un partenariat stratégique pour le développement du secteur industriel au Maroc et en Jordanie, et renforcer leur complémentarité dans ce domaine.

Ce mémorandum vise à instaurer une coopération fructueuse entre les deux institutions dans des domaines d'intérêt commun, notamment aux niveaux institutionnel, de l'investissement, de la formation, des aspects techniques et développementaux, ainsi qu'en matière de gouvernance institutionnelle et de mécanismes d'évaluation et de prise de décision.

La visite de la délégation marocaine en Jordanie se poursuivra sur cinq jours, avec au programme des visites à plusieurs établissements et zones industrielles à Irbid, Zarqa et Petra, ainsi qu'au Fonds d'investissement de la sécurité sociale.