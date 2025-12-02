Maroc: L'ambassadeur du Maroc en Turquie souligne la dynamique économique croissante entre Rabat et Ankara

L'ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazraq, a souligné, vendredi à Istanbul, la profondeur des liens historiques unissant les deux pays, ainsi que la qualité de leurs relations, fondées sur le respect mutuel et la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et le Président Recep Tayyip Erdogan.

Le diplomate a mis en avant, lors de l'ouverture du Forum d'affaires et d'investissement Maroc-Turquie, la dynamique positive des relations bilatérales, particulièrement aux niveaux commercial et économique, avec un volume des échanges dépassant, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, le seuil des 5 milliards de dollars.

"Les opportunités offertes aux deux pays dépassent largement ce qui a été réalisé à ce jour", a-t-il noté, précisant que le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi, a consolidé sa position en tant que hub régional et continental pour l'investissement, l'industrie et la logistique, et ce grâce à sa stabilité politique et institutionnelle, son ouverture économique et sa situation géographique stratégique.

M. Lazraq a mis en avant, dans ce sens, les avancées réalisées ces dernières années par le Royaume sur le plan des infrastructures, citant particulièrement le port Tanger-Med, le plus grand d'Afrique et de la Méditerranée, un réseau routier et ferroviaire moderne et des zones industrielles intégrées, rapporte la MAP.

Le Maroc, a-t-il ajouté, s'impose désormais comme un acteur prometteur dans le domaine des énergies renouvelables (solaire, éolienne et d'hydrogène vert) grâce à des projets stratégiques parmi les plus importants du continent africain.

Il a également cité parmi les multiples acquis du Maroc, le lancement de réformes structurelles, portant notamment sur la modernisation des marchés financiers, la simplification des procédures administratives, la réforme du système bancaire et le renforcement du cadre juridique des investissements.

Ces réalisations ont fait du Royaume une destination privilégiée des grandes entreprises internationales, à la recherche de plateformes de production et d'exportation vers les marchés internationaux.

Organisé sur une journée, le Forum d'affaires Maroc-Turquie se veut une plateforme opérationnelle destinée à accompagner l'élan croissant du partenariat économique maroco-turc, à encourager les flux d'investissements bilatéraux et à diversifier les domaines de coopération, dans la perspective de rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays et de réduire le déficit commercial actuel.