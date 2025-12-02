Maroc: Le pays renforce sa présence sur le marché brésilien des engrais

1 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Les importations brésiliennes d'engrais en provenance du Maroc ont enregistré une forte progression cette année, confirmant la place croissante du Royaume comme fournisseur stratégique du secteur agricole brésilien.

Entre janvier et octobre, le Brésil a importé 559,18 millions de dollars d'engrais phosphatés, soit une hausse de 30,19% par rapport à la même période en 2024, d'après les chiffres du ministère brésilien du Développement, de l'Industrie, du Commerce et des Services, compilés par la Chambre de commerce arabo-brésilienne.

Les achats de produits marocains dépassent désormais les exportations brésiliennes vers le Royaume : sur les dix premiers mois de l'année, le Brésil a importé 1,31 milliard de dollars de marchandises marocaines, en hausse de 3,6%, principalement des engrais phosphatés et des engrais composés.

En sens inverse, les exportations brésiliennes vers le Maroc ont reculé de 5%, totalisant 1 milliard de dollars sur la période.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le sucre, le maïs et le bétail demeurent les principaux produits envoyés vers le marché marocain. Les ventes de sucre, qui atteignent 462,4 millions de dollars depuis le début de l'année, affichent une baisse marquée de 35,2% en glissement annuel.

La valeur totale des échanges entre les deux pays s'établit à 2,3 milliards de dollars, un niveau quasi stable (-0,3%) par rapport à 2024, malgré la contraction des exportations brésiliennes.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.