Maroc: Le plaidoyer ittihadi pour une réforme électorale au service de la démocratie

L'USFP plaide pour une réforme électorale ambitieuse au service de la démocratie. C'est ce qu'a mis en exergue Fadel Beras, député du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants lors d'une séance législative consacrée à l'examen des projets de loi concernant les lois électorales.

Au nom du Groupe socialiste, le député usfpéiste a salué l'appel du Souverain en faveur d'un cadre juridique complet et stabilisé avant la fin de l'année, appel accompagné d'instructions adressées au ministère de l'Intérieur afin d'assurer une préparation rigoureuse des prochaines législatives et de mener les concertations nécessaires avec les formations politiques. Il a également mis en avant la réactivité du département de l'Intérieur et la méthode participative qui a guidé les rencontres techniques et politiques.

Les textes de lois examinés ne se limitent pas à organiser un scrutin, a insisté Fadel Beras. Ils représentent un levier essentiel pour consolider le modèle démocratique du pays, renforcer la stabilité institutionnelle et faire de la vie politique un vecteur d'essor national. Le parlementaire ittihadi a rappelé que le Groupe socialiste, héritier d'une longue tradition de lutte pour la transparence électorale, demeure attaché à un cadre juridique garantissant l'égalité des chances, la crédibilité du scrutin et la confiance dans les institutions.

Il a souligné que, malgré les progrès enregistrés depuis l'indépendance, la réforme électorale reste un chantier permanent visant à améliorer la représentativité, encourager la participation citoyenne et assurer l'émergence de responsables publics compétents et intègres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fadel Beras a jugé indispensable de revoir la configuration actuelle des circonscriptions. Selon lui, le découpage en vigueur pâtit d'un manque de critères unifiés, tant démographiques que territoriaux. Il a mis en garde contre les effets potentiels d'un découpage inégal, à même d'altérer la volonté des électeurs.

A cet égard, le Groupe socialiste plaide pour la correction des déséquilibres actuels afin de garantir l'égalité de représentation ; l'adoption de circonscriptions locales élues au scrutin de liste, ainsi que la création de circonscriptions dédiées aux femmes et aux MRE; et l'harmonisation du découpage électoral avec les standards internationaux, notamment en ce qui concerne la cohérence démographique et la représentativité équitable.

Il a également appelé à mettre un terme aux exceptions permettant à certains territoires de disposer de plusieurs circonscriptions, ce qui favorise mécaniquement les majorités au détriment du pluralisme. Le député a proposé d'instaurer, au sein de chaque région, des zones électorales spécifiquement réservées aux femmes, dotées d'un nombre de sièges adapté à la population et à la superficie, afin de leur assurer un véritable accès aux fonctions électives.

Abordant ensuite le projet de loi relatif aux partis politiques, Fadel Beras a mis l'accent sur la nécessité de consolider l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, et de renforcer donc les formations politiques en tant que piliers de la démocratie. Il a rappelé qu'aucun modèle de développement ne peut pleinement réussir si les acteurs politiques sont fragilisés ou marginalisés.

Dans un contexte social en évolution rapide, il a jugé essentiel de doter les partis d'un cadre modernisé alliant transparence, responsabilité et moyens d'action. Le Groupe socialiste s'est réjoui de voir l'un de ses principaux plaidoyers pris en considération: la création de structures de formation et d'étude relevant des partis, afin de professionnaliser la préparation des cadres et de renforcer l'ancrage citoyen.

Le député ittihadi a toutefois regretté que certaines propositions visant à améliorer davantage la participation politique et les capacités d'encadrement n'aient pas été retenues.

En outre, Fadel Beras a mis l'accent sur la place grandissante des formations politiques sur la scène internationale. Elles jouent désormais un rôle déterminant dans la défense des intérêts stratégiques du pays, l'explication de ses choix institutionnels et la promotion de ses orientations auprès des partenaires étrangers, que ce soit au niveau des réseaux politiques mondiaux ou lors de rencontres organisées par différentes organisations régionales et internationales.

A travers cette intervention, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie entend rappeler que la réforme électorale ne constitue pas uniquement une mise à jour technique de dispositions législatives, mais un choix structurant pour l'avenir démocratique du pays. L'objectif affiché est clair : garantir une compétition équitable, renforcer la représentativité, soutenir le rôle des partis et contribuer à l'édification d'institutions solides au service des citoyennes et des citoyens.

Elias Rayane

Révision annuelle des listes électorales générales

Le dépôt des demandes d'inscription ouvert jusqu'au 31 décembre 2025

L'opération de dépôt des demandes d'inscription en vue de la révision annuelle des listes électorales générales pour l'année 2026 est ouverte jusqu'au 31 décembre 2025, annonce, lundi, un communiqué du ministre de l'Intérieur.

Le ministre appelle les citoyens et citoyennes non-inscrits, répondant aux conditions exigées par la loi et âgés d'au moins 18 ans ou devant atteindre cet âge le 31 mars 2026, à déposer leurs demandes d'inscription jusqu'au 31 décembre 2025.

Les citoyens et citoyennes concernés peuvent déposer leurs demandes auprès des autorités administratives locales dont relève leur lieu de résidence ou directement via le site "www.listeselectorales.ma", précise le communiqué.

De même, les citoyens et citoyennes ayant changé leur lieu de résidence sont appelés à soumettre, dans les mêmes délais, leurs demandes de transfert d'inscription à la liste électorale de la commune ou l'arrondissement dont relève leur nouvelle résidence, ajoute la même source.

Concernant les citoyens et citoyennes inscrits sur ces listes, qui ont changé le lieu de résidence dans la même commune ou le même arrondissement, ils doivent, dans les mêmes délais, en informer l'autorité administrative dont relève leur nouveau lieu de résidence afin d'actualiser leur adresse dans la liste électorale de la commune ou arrondissement concerné.

Par ailleurs, les citoyens et citoyennes déjà inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier leurs données personnelles contenues dans ces listes auprès des autorités locales dont relève leur nouveau lieu de résidence ou en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, conclut le communiqué.

Révision annuelle des listes électorales des Chambres professionnelles

Dépôt des nouvelles demandes d'inscription du 1er au 31 décembre 2025

Le dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales des Chambres professionnelles, dans le cadre de la révision annuelle desdites listes au titre de l'année 2026, s'effectuera du 1er au 31 décembre 2025, indique, lundi, un communiqué du ministre de l'Intérieur.

"Le ministre de l'Intérieur informe les professionnels exerçant dans les secteurs relevant des Chambres d'agriculture, des Chambres de commerce, d'industrie et de services, des Chambres d'artisanat ou des Chambres de pêche maritime, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales des Chambres professionnelles, qui remplissent les conditions légales requises et qui sont âgés de 18 ans au moins ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2026, que le dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur lesdites listes, dans le cadre de la révision annuelle au titre de l'année 2026, a débuté le lundi 1er décembre 2025 et se poursuivra jusqu'au mercredi 31 du même mois", précise le communiqué.

Durant ce délai, les professionnels concernés sont appelés à déposer leurs demandes d'inscription sur la liste électorale de la Chambre dont ils relèvent auprès des bureaux de l'autorité administrative locale dont relève le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, ajoute la même source.

De même, le ministre de l'Intérieur rappelle que les professionnels inscrits sur les listes électorales actuelles des Chambres professionnelles, et désirant transférer leur inscription de la liste électorale d'une catégorie professionnelle ou d'une instance électrice à la liste d'une autre catégorie ou d'une autre instance ou d'une circonscription électorale à une autre ou d'une Chambre professionnelle à une autre, doivent déposer leurs demandes auprès des bureaux précités avant fin décembre courant, conclut le communiqué.