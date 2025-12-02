Maroc: SM le Roi félicite le Président des EAU à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux de santé et de bonheur au Président des Emirats Arabes Unis et de davantage de développement et de prospérité au peuple émirati, sous la sage conduite de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan.

Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa grande fierté de la profondeur des relations fraternelles distinguées unissant le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président émirati pour la consolidation de ces relations vers davantage de réalisations et d'acquis, de manière à répondre aux aspirations communes des deux peuples frères.