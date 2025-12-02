Maroc: SM le Roi félicite le Président des EAU à l'occasion de la fête nationale de son pays

2 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux de santé et de bonheur au Président des Emirats Arabes Unis et de davantage de développement et de prospérité au peuple émirati, sous la sage conduite de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan.

Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa grande fierté de la profondeur des relations fraternelles distinguées unissant le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président émirati pour la consolidation de ces relations vers davantage de réalisations et d'acquis, de manière à répondre aux aspirations communes des deux peuples frères.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.