Sénégal: L'ANPS va honorer des légendes sportives lors de son gala annuel de samedi (président)

Dakar — L'Association nationale de la presse sportive (ANPS) va récompenser des légendes sportives et des journalistes sportifs, samedi, lors de son gala des "meilleurs sportifs" pour la saison 2024-2025, a annoncé son président, Abdoulaye Thiam.

"Pour le gala, hormis les athlètes à primer, on a prévu d'honorer des légendes sportives", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

L'ANPS organise son gala annuel, samedi, à l'esplanade de la 2sTv, en vue de récompenser les meilleurs sportifs sénégalais de la saison écoulée.

Kalidou Koulibaly (football), Lamine Faty (athlétisme), Omar Bao (courses hippiques) et Bounama Dièye (football) sont les légendes que l'ANPS va honorer à cette occasion, selon son président.

Les journalistes Mamadou Kassé, Oumar Ba et Cheikh Fantamady Keita, des doyens des médias, vont aussi être honorés à cette occasion.

Les "meilleurs sportifs" de la saison ont été établis sur la base du vote de 34 organes de presse sénégalais invités à désigner cinq lauréats.

Le portier titulaire des Lions du football Edouard Mendy (Al Ahly, élite saoudienne), le milieu de terrain Issiaga Kane (Jaraaf, élite sénégalaise), les lutteurs Ngagne Sène et Emile François Gomis dit Franc, ainsi que l'athlète Saly Sarr ont été plébiscités par les rédactions sportives.