Sénégal: Kédougou - Deux personnes arrêtées pour vente illégale de comprimés Tramadol

Kédougou — La brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou a procédé, entre samedi et dimanche, à l'arrestation de deux individus suspectés de faire partie d'un réseau de trafic et de vente illégale de comprimés Tramadol, a appris l'APS mardi de source policière.

Le premier, présenté comme un boutiquier de nationalité étrangère, a été arrêté samedi en possession de cachets de 200 comprimés à Bantako, une localité de la commune de Tomboronko.

Le second, disant être un orpailleur, a été arrêté le lendemain, dimanche, à Wakilaré, un village de la commune de Bandafassi.

Les deux individus ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour détention et trafic de substances psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.

Leur arrestation est le fruit des investigations menées par les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Kédougou ayant débouché sur la confirmation de l'existence d'un réseau de trafic de Tramadol.

Le boutiquier a été arrêté à la suite d'une reconnaissance et d'une surveillance de plusieurs heures, a indiqué la source policière, signalant que le second suspect qui recevait le produit du premier, exerçait son activité à domicile à Wakilaré, ville où il vit.

Beaucoup de personnes s'adonnant à l'orpaillage usent de ces comprimés Tramadol pour en faire des substances psychotropes.