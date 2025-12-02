Sénégal: Boulel - Une vingtaine de femmes formées à la saponification

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Boulel — Une vingtaine de femmes issues de plusieurs villages de la commune de Boulel, dans la région de Kaffrine (centre), ont bénéficié d'une formation sur les techniques de saponification, en vue de contribuer à leur autonomisation.

Cette session a été organisée par la structure "Femmes en action développement", active dans la formation, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes.

Cette formation ayant pris fin ce week-end, a été rendue possible grâce à un partenariat avec le Projet intégré de nutrition et genre au Sénégal (PINGS), a expliqué Fana Salane, responsable de la structure.

Elle vise à renforcer les capacités des femmes sur les techniques de saponification afin de favoriser leur autonomisation économique et de contribuer au bien-être de leurs enfants.

"Notre objectif final, est d'avoir dans chaque commune du département, une formatrice dans les produits céréaliers, la saponification (...)", a-t-elle indiqué.

La cérémonie officielle de remise des attestations a été présidée par le maire de la commune, Cheikh Fall, en présence de Samba Gning, coordonnateur du projet PINGS.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.