Sénégal: Boulel - Une vingtaine de femmes formées à la saponification

Boulel — Une vingtaine de femmes issues de plusieurs villages de la commune de Boulel, dans la région de Kaffrine (centre), ont bénéficié d'une formation sur les techniques de saponification, en vue de contribuer à leur autonomisation.

Cette session a été organisée par la structure "Femmes en action développement", active dans la formation, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes.

Cette formation ayant pris fin ce week-end, a été rendue possible grâce à un partenariat avec le Projet intégré de nutrition et genre au Sénégal (PINGS), a expliqué Fana Salane, responsable de la structure.

Elle vise à renforcer les capacités des femmes sur les techniques de saponification afin de favoriser leur autonomisation économique et de contribuer au bien-être de leurs enfants.

"Notre objectif final, est d'avoir dans chaque commune du département, une formatrice dans les produits céréaliers, la saponification (...)", a-t-elle indiqué.

La cérémonie officielle de remise des attestations a été présidée par le maire de la commune, Cheikh Fall, en présence de Samba Gning, coordonnateur du projet PINGS.