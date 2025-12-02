Afrique: La CAF prête à valider 175 accréditations de journalistes sénégalais pour la CAN 2026 (président ANPS)

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) est prête à valider 175 accréditations de journalistes sénégalais sur 280 demandes soumises pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 prévue pour démarrer le 21 décembre, a-t-on appris mardi du président de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), Abdoulaye Thiam.

Sur 280 demandes, la CAF "est prête à accorder jusqu'à 175 demandes", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, à Dakar, en rappelant que 126 journalistes avaient été accrédités lors de la précédente CAN.

Pour l'édition 2026, la CAF "a pris en compte l'importance et le dynamisme de la presse sportive sénégalaise", a-t-il commenté, ajoutant que le total des accréditions promises au Sénégal font figurer le pays dans le top 10 des 54 pays les mieux représentés.

Selon Abdoulaye Thiam, chaque reporter accrédité doit en plus s'acquitter d'une somme de 1.050.000 francs CFA représentant les dépenses liées à son séjour lors de la CAN (nourriture, hébergement, déplacement interne), les billets d'avion et de transport Casablanca-Tanger étant exclus de ce total.

L'ANPS a aussi pris les devants en exigeant une caution de 500.000 francs CFA de chaque reporter avant de bénéficier des services de la "Maison de la presse" de l'ANPS lors de la CAN.

"En tant que AIPS Afrique, nous avons saisi la CAF et les autorités marocaines pour leur expliquer que les journalistes viennent au Maroc pour couvrir et faire la promotion de cette compétition. Sauf qu'ils avaient déjà lancé une plateforme ([pour les demandes d'autorisation d'entée au Maroc]", a relevé Abdoulaye Thiam, au sujet des procédures pour le séjour en territoire marocain.

"Nous sommes en discussions. C'est en passe de se décanter. A défaut d'enlever la plateforme Yalla pour les journalistes, il y aura un allègement", a promis le président de l'ANPS.

La plateforme "Yalla", mise en place par le Maroc de concert avec la CAF, permet aux visiteurs d'obtenir à la fois leur visa électronique et leur Fan ID, indispensable pour accéder aux stades lors de la CAN.

Les Lions du Sénégal seront basés à Tanger lors de la CAN 2026 qui démarre le 21 décembre prochain au Maroc.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC)