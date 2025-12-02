Dakar — Plus de deux millions des jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail de l'espace UEMOA, correspondant à un taux de chômage de l'ordre de 20,6% dans la catégorie des 15 à 24 ans, a-t-on appris du commissaire chargé du département du développement humain de l'Union économique et monétaire ouest africaine, Mamadú Sérifo Jaquite.

"Nous avons un taux de chômage des jeunes d'entre 15 à 24 ans qui est estimé à 20,6% dans l'espace UEMOA, nous trouvons plus de 2,5 millions de jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail", a-t-il dit lundi lors d'un dialogue avec la jeunesse, portant sur le thème "Chemins d'avenir avec les jeunes pour le développement, la paix et l'intégration".

Selon Mamadú Sérifo Jaquite, sur les 149 millions d'habitants que compte l'espace communautaire de l'UEMOA, 60% représentent des jeunes de moins de 25 ans.

M. Jaquité rappelle également que plus de 85% des jeunes trouvent du travail dans "l'informel ou ce que l'on appelle le débrouillardise", en faisant observer que le système productif et le système d'encadrement de l'espace UEMOA, "au niveau global, ne permet pas d'absorber toutes ces demandes".

Il pense que ne pas absorber toutes ces demandes, contribue non seulement au chômage des jeunes diplômés mais également à ceux qui sortent des écoles de formation.

Le taux d'endettement des Etats membres de l'UEMOA est de 62,3% cette année, en baisse par rapport à l'année il était estimé à 64,2%, ce qui lui fait dire "que nos Etats s'endettent moins".

Mamadù Sérifo Jaquité a signalé que l'UEMOA a mis en place un plan stratégique visant à apporter des solutions à ces problèmes identifiés, avec une vision pour 2040 et un impact pour 2030.

Il a indiqué que pour la culture un fonds crédit culture de 20 milliards de francs CFA est prévu.

"Nous avons besoin aujourd'hui de ce que vous allez nous dire, nous allons les analyser pour que cela contribue à un document final que nous allons produire dans la nouvelle offre de la CEDEAO, pour 2026", a pour sa part indiqué la commissaire en charge du département du développement humain et des affaires sociales de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Fatou Sow Sarr.

Il s'agit de voir comment chaque pays pourrait diagnostiquer ses problèmes pour arriver à des réponses collectives.

Cela permettrait de mettre en place un document visant à contribuer à la réflexion sur les difficultés de la jeunesse, selon Fatou Sow Sarr.

Les jeunes ont été invités à parler de leurs préoccupations lors des panels prévus mardi et mercredi, en vue d'arriver à "une réelle politique de jeunesse".

Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr, a pris part à ce dialogue, qui se tient dans le cadre de la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST), qui se poursuit jusqu'au 6 décembre prochain.

La manifestation, à l'initiative de la CEDEAO et de l'UEMOA, est organisée de concert avec le Sénégal, sur le thème "Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?"

Elle enregistre la participation des délégations des 12 pays de la sous-région ouest africaine. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'y prennent pas part.