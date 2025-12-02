Maroc: Le FIFM, une tribune privilégiée pour les cinéastes du monde

Le Festival international du film de Marrakech s'impose, plus que jamais, comme l'une des tribunes les plus prestigieuses et les plus convoitées pour les cinéastes du monde entier, qu'ils soient talents émergents ou figures consacrées du 7e art, ont affirmé plusieurs célébrités internationales présentes cette année.

Interrogés par la MAP en marge de la 22e édition du festival, ces artistes ont souligné d'une même voix que l'événement est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier cinématographique mondial.

Sa singularité, son atmosphère, ainsi que sa capacité à proposer des expériences esthétiques et culturelles inédites en font désormais une plateforme essentielle de célébration du cinéma dans toute sa diversité, ont-ils expliqué.

Le réalisateur, scénariste et artiste visuel brésilien et algérien, Karim Aïnouz, a ainsi confié que la participation à cette manifestation, forte d'une histoire riche et de plus de deux décennies d'existence, constitue "un véritable rêve pour tout cinéaste".

Cette grand-messe du 7e art mondial, a-t-il dit, constitue un espace privilégié d'échanges artistiques et culturels, permettant de découvrir "des univers, des cultures et des oeuvres que l'on ne rencontre nulle part ailleurs".

L'actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster s'est, pour sa part, déclarée honorée de prendre part à ce festival qui se tient au Maroc, un pays qui la séduit par la diversité et la beauté de ses paysages et le foisonnement de sa culture.

Le réalisateur et scénariste franco-espagnol Olivier Laxe a, quant à lui, mis en lumière le rayonnement international du festival, qu'il considère comme un reflet fidèle de la vitalité croissante de l'industrie cinématographique marocaine.

Il a également insisté sur le rôle déterminant du festival dans la revitalisation du lien entre le public et les salles obscures, grâce à un éventail d'activités favorisant les rencontres directes entre spectateurs et artistes.

De son côté, le cinéaste et réalisateur roumain Cristian Mungiu a salué la manière dont le festival encourage la création d'oeuvres authentiques, imprégnées d'une forte singularité et laissant toute latitude à la vision personnelle des cinéastes.

Selon lui, la valeur d'un film ne réside pas uniquement dans la qualité des plans, mais aussi dans la capacité à se démarquer par des visions artistiques authentiques et singulières, tout en donnant libre cours à la créativité des cinéastes.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 22e édition du Festival international du film de Marrakech se poursuit jusqu'au 06 décembre avec la participation d'éminentes figures et personnalités du monde du cinéma, de l'art, de la culture et des médias, du Maroc et de l'étranger.