Maroc: Mondiaux de karaté - Une prestation marocaine remarquable au Caire

2 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La sélection nationale marocaine de karaté a signé une participation remarquable et réalisé une performance distinguée lors du Championnat du monde de karaté, catégorie seniors, organisé au Caire du 27 au 30 novembre.

Les athlètes marocains ont su démontrer un niveau technique élevé, reflétant l'image positive du sport national. Ainsi, Saïd Oubaya s'est particulièrement illustré en décrochant la médaille d'argent en kumite individuel (moins de 67 kg), un résultat historique qui confirme les efforts soutenus déployés dans le cadre de la stratégie de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), visant le développement de cette discipline et la consolidation de la présence du Royaume sur la scène internationale.

Les autres membres de l'équipe nationale ont, par ailleurs, livré des prestations solides tout au long de la compétition, contribuant ainsi à renforcer la place du karaté marocain au niveau mondial.

Dans ce sens, la sélection nationale a signé plusieurs résultats probants, notamment la qualification d'Aya En-Nesyry en huitièmes de finale après une performance remarquable en kata seniors.

De son côté, le karatéka marocain Hamza Sam (-75 kg) a validé son billet pour les quarts de finale après une victoire méritée face à l'un de ses adversaires les plus redoutables. Son compatriote Mehdi Sriti a, lui aussi, rejoint ce stade de la compétition avec assurance, au terme de combats maîtrisés et d'un niveau de performance élevé.

