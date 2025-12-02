Maroc: Hamza Igamane, le joker décisif et imprévisible

2 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Porté par un Hamza Igamane une nouvelle fois déterminant en fin de rencontre, le LOSC Lille, pourtant réduit à dix et longtemps sous pression, a fini par arracher une victoire capitale (0-1), dimanche soir au Havre en Ligue 1 (14è journée), grâce à son joker marocain, écrit le quotidien sportif "L'ÉQUIPE".

La capacité de l'international marocain à renverser les fins de match s'est illustrée à la 88ème minute lorsqu'il a réussi à s'extraire d'un pressing de trois adversaires sur la ligne médiane, en faisant parler sa magie par son dribble puis sa projection, dans le bon timing, pour renverser Le Havre en concluant un centre précis d'Ethan Mbappé, commente la publication sportive, notant que l'attaquant marocain est devenu co-meilleur joker de Ligue 1 avec quatre buts inscrits.

Entré dans le dernier quart d'heure, l'attaquant marocain a pesé immédiatement sur un Havre pourtant en supériorité numérique depuis l'expulsion de son coéquipier Ayyoub Bouaddi à la 51e minute, explique le journal.

L'auteur de l'article relève en ce sens "l'appétit d'ogre" des Dogues dans les derniers quarts d'heure, soit 16 de leurs 28 buts en L1, un record du Top 5 des meilleurs championnats européens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entraîneur lillois, Bruno Genesio, cité par le quotidien spécialisé, a salué la spontanéité de son attaquant. "Mais ça fait partie de sa spontanéité, de son côté un peu imprévisible", a-t-il dit en conférence de presse.

"Hamza c'est un très grand talent. À l'entraînement, ce n'est pas facile de le marquer, il est hyper imprévisible et peut sortir un geste de nulle part, tirer de loin, dribbler...", a répliqué le défenseur Nathan Ngoy.

Avec ce troisième succès consécutif après ceux face au Paris FC (4-2) et au Dinamo Zagreb (4-0), Lille revient à trois points du podium avant de recevoir l'Olympique de Marseille, 3ème au classement (29 pts), vendredi prochain en ouverture de la 15ème journée.

Et dans cette montée en puissance des Dogues, Hamza Igamane, joker devenu incontournable, confirme match après match son statut d'arme offensive majeure dans les fins de rencontre.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.