Congo-Kinshasa: Renforcement de la coopération militaire entre le pays et la Belgique

Kinshasa et Bruxelles ont décidé de raffermir leur coopération militaire. Cette question a été au centre des discussions, lundi 1er décembre à Kinshasa, entre le vice-Premier ministre de la Défense nationale de la RDC et son homologue belge.

Guy Kabombo Muadiamvita, accompagné du chef d'état-major général, lieutenant-général Jules Banza, et Theo Francken, accompagné du chef de la Défense belge, général aviateur Frédéric Vansina, ont convenu de renforcer la coopération militaire entre la RDC, la Belgique et l'Union européenne.

Les échanges ont également porté sur la formation, l'appui opérationnel, la coopération médicale et le soutien au renforcement des capacités des Forces armées de la RDC.

A cette occasion, le vice-Premier ministre de la Défense nationale a salué une visite « hautement symbolique », témoignant de la volonté belge de consolider un partenariat militaire historique devenu stratégique. Il a annoncé que, dans un délai proche, la RDC affectera un attaché de défense à Bruxelles afin de renforcer davantage cette coopération bilatérale.

Pour sa toute première visite officielle en RDC, le ministre de la Défense belge a réaffirmé le soutien de son pays face aux défis sécuritaires que traverse l'Est du Congo. Theo Francken a également souligné l'engagement du nouveau gouvernement belge à élargir cette coopération, notamment grâce à l'augmentation du budget de la défense.

Après cet entretien, les deux personnalités se sont envolées pour Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux initiés dans le cadre de cette coopération.

Depuis l'aéroport de Kindu, Guy Kabombo Muadiamvita et Theo Francken ont pris la direction de la 31e brigade de réaction rapide, où ils ont assisté à un briefing sectoriel présentant l'évolution des projets menés conjointement par l'Union européenne, la RDC et la Belgique pour renforcer les capacités logistiques, les équipements et les infrastructures militaires.

Les deux délégations ont ensuite visité les chantiers en cours, notamment la construction d'un complexe logistique et d'un bâtiment de l'état-major de brigade au camp Lwama.Sur place, le vice-Premier ministre de la Défense nationale de la RDC s'est rendu en visite improvisée au chantier de l'hôpital militaire de garnison de Kindu, dont il avait lancé les travaux de reconstruction il y a à peine 45 jours. Il s'est dit satisfait de la rapidité d'exécution des gros œuvres.