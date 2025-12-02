Afrique: CAN 2025 - Des analystes préoccupés de l'absence de Dimitry Bertraud dans la sélection

2 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au lendemain de la publication de la liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, certains analystes désapprouvent l'absence du portier Dimitry Bertraud.

Adrien Ilobakwey estime que ce gardien congolais, sociétaire de Montpellier en France, ne devait pas manquer sur cette liste après avoir réalisé une saison remarquable avec les Léopards de la RDC.

« Je pense qu'il fallait récompenser le joueur Dimitry Bertraud qui, à lui seul, a offert la qualification à cette phase finale de la CAN. Bien que les raisons évoquées puissent être valables sur le plan sportif, le laisser de côté tout en sélectionnant certains n'ayant fourni aucun effort est injuste », a indiqué cet analyste sportif.

À ce sujet, Sonny-Médard Kazadi regrette que Dimitry Bertraud ne participe pas à la phase finale de la CAN Maroc 2025, après avoir habitué le public à ses mouvements acrobatiques :

« Je regrette l'absence de Dimitry Bertraud, qui nous avait habitués à ses arrêts spectaculaires. Malheureusement, il ne sera pas de la partie ». Cet opérateur sportif a toutefois salué les défenseurs sélectionnés, dont Chancel Mbemba et Aaron Wan-Bissaka, qui ont fait preuve de rigueur lors du barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2026.

Concernant le milieu de terrain, Sonny-Médard Kazadi s'est plaint de l'absence de Samuel Moutousamy, victime d'une blessure. Il estime que l'attaque congolaise reste problématique, faute d'un véritable finisseur du calibre de Lofombo, Kembo, Dieumerci Mbokani ou Ndayi Mutumbula.

« C'est au niveau offensif que nous rencontrons encore des difficultés, en raison de la qualité de nos avants-centres. Samuel Essende ne s'est pas encore affirmé. Cédric Bakambu n'a qu'une seule qualité : la profondeur. Or, le football africain est habitué à des attaquants kamikazes capables de bousculer les défenses adverses », a poursuivi le président du FC EFOKAN (École de football de Kananga).

Sur cette liste se trouvent onze Léopards qui n'étaient pas à la 34è édition organisée et gagnée par la Côte d'Ivoire, qui vont découvrir la plus grande compétition africaine. La même liste, ne contient aucun joueur évoluant au pays, contrairement à la 34ème édition de la CAN, où il y avait la présence de Baggio Siadi (TP Mazembe).

