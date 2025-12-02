Congo-Kinshasa: Père Jean-Baptiste Migheri - Anuarite Nengapeta, symbole de résistance contre la manipulation de la conscience'

Le 1er décembre 2025 a marqué le 61e anniversaire du martyr de la Bienheureuse Anuarite Nengapeta, "une figure emblématique de courage, de fidélité aux valeurs humaines et de résistance face à la manipulation de la conscience". À Beni, la commémoration a été l'occasion pour le père Jean-Baptiste Migheri, recteur de l'Université de l'assomption du Congo (UAC), d'appeler les Congolais, particulièrement la jeunesse à suivre l'exemple d'Anuarite.

Dans son message, le père Migheri a souligné que la nation congolaise souffre d'un déficit de fidélité aux valeurs, telles que l'honnêteté, l'intégrité et l'amour de la patrie. Il regrette que les modèles de vertu comme Anuarite soient peu mis en valeur dans l'éducation des jeunes, alors qu'ils représentent des repères essentiels.

« Chaque fois que nous faisons mémoire d'Anuarite, nous nous rappelons cet appel quotidien à la résistance contre la manipulation de la conscience et à la fidélité aux valeurs de notre foi », a-t-il déclaré. Le recteur de l'UAC a aussi évoqué Floribert Bwanachui, jeune martyr de Goma récemment béatifié, comme un autre modèle inspirant de loyauté et de sacrifice au service du bien commun.

Dans un monde où la survie personnelle est souvent privilégiée au détriment des principes, Anuarite Nengapeta continue de rappeler par son exemple que mourir pour une cause juste n'est pas un acte de naïveté, mais un témoignage puissant de foi et de dignité humaine, retient-on du message du père Migheri. Cette commémoration résonne comme un appel à un sursaut moral et patriotique dans un pays en crise securitaire.