Maroc: Coup d'envoi à Nouakchott des Congrès arabe et maghrébin de la médecine militaire

Les travaux du 7e Congrès régional arabe et du 7e Congrès maghrébin de médecine militaire ont débuté lundi au Palais des congrès à Nouakchott, avec la participation de délégations maghrébines, arabes et internationales.

Organisés par la Direction générale des services de santé des forces armées et de sécurité mauritaniennes en collaboration avec le Comité international de médecine militaire, sous le thème "Réalités et défis de la médecine militaire", ces deux événements se penchent, trois jours durant, sur des thématiques comme "l'histoire de la médecine moderne", "le rôle de la santé militaire dans la lutte contre les menaces sécuritaires", "les maladies émergentes", "les technologies innovantes", "l'intelligence artificielle" et "la gestion des ressources médicales".

A cette occasion, la délégation marocaine, conduite par le Médecin Général de Brigade Aomar Agadr, présentera des exposés sur les maladies émergentes, le soutien médical opérationnel et la chirurgie robotique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une allocution lue au nom du Médecin Général de Division Mohammed Abbar, Inspecteur du Service de Santé Militaire des Forces Armées Royales (FAR), en sa qualité de président sortant du Groupe de travail régional sur la médecine militaire des pays arabes et maghrébins, le Médecin Général de Brigade Aomar Agadr a affirmé que le choix de la thématique de cette manifestation reflète profondément l'ampleur des mutations que connaît le monde.

Il a, en outre, fait observer que les conflits armés et les catastrophes, sous toutes leurs formes, sont les principaux défis auxquels l'humanité est confrontée, en raison de leurs conséquences multidimensionnelles graves qui mettent les systèmes de santé de base dans l'incapacité de réagir, de fournir des ressources suffisantes et de gérer les priorités, appelant à conjuguer les efforts et à renforcer les capacités afin de s'adapter aux derniers développements et de relever les défis avec professionnalisme.

Par la suite le Médecin Général de Brigade Aomar Agadr a remis la présidence tournante du Groupe de travail régional sur la médecine militaire des pays arabes et maghrébins au Colonel pharmacien Mohamed Mahmoud Ould Taleb Jidou, directeur général des services de santé des forces armées et de sécurité mauritaniennes.

Une médaille d'honneur a été décernée au président sortant de ce Groupe de travail, le Médecin Général de Division, Mohamed Abbar.

Pour sa part, le chef d'état-major général des armées mauritaniennes, le Général Mohamed Vall El Raïs Raïs, a indiqué que l'organisation de ces deux congrès reflète la dynamique de la coopération arabe dans le domaine de la médecine militaire, notant qu'elle permettra également aux participants d'échanger leurs expériences et leurs points de vue afin de progresser vers de meilleures perspectives dans le domaine de santé.

De son côté, le secrétaire général du Comité international de médecine militaire, le Lieutenant-Général, Pierre Neirinckx, a souligné que les défis que posent les guerres, les catastrophes naturelles, les changements climatiques et autres à l'humanité nécessitent la mise en place de stratégies et de politiques à la hauteur de ces défis.

Il a également mis l'accent sur l'importance de l'échange d'expériences et de connaissances, de l'intensification de la formation continue et du développement des compétences et des aptitudes de tous les professionnels opérant dans le domaine de santé et dans tous les domaines liés à la médecine militaire.