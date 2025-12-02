Maroc: La hausse des importations impacte le déficit commercial

Le déficit commercial s'est fortement aggravé au terme des dix premiers mois de l'année 2025. Selon les récents chiffres publiés par l'Office des changes, il s'est creusé de 19,6% atteignant 296,95 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025 contre 248,19 MMDH un an auparavant.

Cette évolution s'explique par la hausse des importations de biens de +9,4% (+58,57 MMDH) à 682,15 MMDH à fin octobre 2025 contre 623,58 MMDH une année auparavant qui ont plus progressé que les exportations (+2,6% ou +9,81 MMDH): 385,20 MMDH contre 375,38 MMDH à fin octobre 2024, a fait savoir l'institution publique dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Dans le détail, les données du commerce extérieur - élaborées sur la base des déclarations douanières - montrent que la progression des importations est imputable aux produits finis d'équipement qui ont bondi de +15,2% (+21,38 MMDH).

Cette hausse s'explique principalement par « l'augmentation des achats des avions et autres véhicules aériens ou spatiaux (+3,79 MMDH) et des parties d'avions et d'autres véhicules aériens (+3,06 MMDH) », a indiqué l'Office des changes précisant que ces derniers sont constitués, essentiellement, des intrants du secteur aéronautique.

La progression des importations s'explique aussi par l'accroissement des produits finis de consommation de +12,7% (+18,94 MMDH), en raison de la hausse des achats des voitures de tourisme (+37,2% ou +8,71 MMDH), des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+21% ou +1.857MDH) et des sièges, meubles, matelas et articles d'éclairage (+18,3% ou +856MDH).

Cette évolution trouve aussi son origine dans les produits bruts (+36,9%, +9,93 MMDH), suite à la hausse des importations des soufres bruts et non raffinés (+5,69 MMDH), de l'huile de soja brute ou raffinée (+1,19 MMDH) et des ferrailles, déchets et autres minerais (+903MDH).

A noter également la hausse des demi-produits de +6,4% (+8,68 MMDH), attribuée à l'augmentation essentiellement des achats des produits chimiques (+1,81 MMDH), des matières plastiques et ouvrages divers en plastique (+1,17 MMDH), et des fils, barres et profilés en cuivre (+1,09 MMDH).

A ces hausses, il faut ajouter celle des produits alimentaires (+3,8%, +2,88 MMDH) du fait de la « hausse des importations des animaux vivants (+1,71 MMDH), du maïs (+702MDH) et du café (+373MDH) », a indiqué l'Office relevant que les approvisionnements en blé ont, en revanche baissé de 478MDH.

En ce qui concerne les exportations, l'institution rapporte qu'elles trouvent leur origine essentiellement dans les phosphates et dérivés qui ont bondi de +16,7% (+11,51 MMDH), en raison de l'augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+7,94 MMDH), des phosphates (+2,08 MMDH) et de l'acide phosphorique (+1,49 MMDH).

Cette évolution est aussi justifiée par le bond de +8,3% (+1,81 MMDH) enregistré au niveau de l'aéronautique, suite à l'accroissement des ventes du segment de l'assemblage de +1,19 MMDH et des exportations du segment EWIS de +632MDH.

Dans son bulletin, l'Office fait état également de la hausse des ventes de +1,1% (+785MDH) dans le secteur « Agriculture et agroalimentaire », consécutivement à la hausse des exportations de l'agriculture, sylviculture, chasse (+2,27 MMDH), atténuée par la baisse des exportations de l'industrie alimentaire (-1,33 MMDH).

En revanche, il a été constaté une baisse de 8,6% (-1,31 MMDH) dans le secteur « Electronique et électricité », suite au recul des exportations des composants électroniques (-2,61 MMDH), contrebalancée par la hausse des exportations des fils et câbles (+926MDH).

Même tendance du côté du « textile et cuir » qui a reculé de 3,9% (-1.52 MMDH), à causse essentiellement de la baisse des exportations des vêtements confectionnés (-809MDH), combinée à celle des exportations des articles de bonneterie (-528MDH).

Egalement en baisse, le secteur de l'automobile a reculé de -3,1% (-4,06 MMDH), suite, principalement, à la baisse des ventes du segment de la construction (-8,72 MMDH), atténuée par la hausse des exportations du segment du câblage (+2,49 MMDH) et du segment de l'intérieur véhicules et sièges (+469MDH).