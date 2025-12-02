Maroc: Coupe du monde féminine de futsal - Défaite du Maroc face à l'Espagne

2 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'équipe nationale féminine de futsal a été éliminée en quart de finale de la Coupe du monde de la discipline qui se tient aux Philippines, après sa défaite face à l'Espagne par 6 buts à 1, lundi à Manille.

L'unique but des Lionnes de l'Atlas a été l'oeuvre de Nadia Laftah (13è).

L'équipe du Maroc avait composté son billet pour les quarts après avoir occupé la 2ème place du groupe A avec 6 points obtenus en deux victoires face aux Philippines (3-2) et à la Pologne (1-0).

Pour une place en finale, l'Espagne affrontera le vainqueur du quart de finale qui mettra aux prises le Brésil et le Japon.

L'autre demi-finale opposera l'Argentine, qui a évincé la Colombie (4-1), au gagnant du quart entre le Portugal et l'Italie.

