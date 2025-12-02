Maroc: Rehamna - Signature d'une convention de partenariat pour renforcer l'offre de tourisme rural

Une convention de partenariat visant à renforcer l'offre de tourisme rural a été signée, vendredi à Benguerir (province de Rehamna), dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route nationale du tourisme, qui ambitionne de développer le tourisme rural et d'accélérer l'émergence de nouvelles destinations.

L'accord a été paraphé par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, ainsi que le directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad.

Un communiqué du ministère indique que la convention repose sur deux axes principaux. Le premier concerne la valorisation et la structuration de l'offre touristique rurale et naturelle existante, à travers la création de circuits thématiques et d'un dispositif de communication destiné à orienter les visiteurs, en plus de l'accompagnement des unités d'hébergement non classées afin de les aider à répondre aux standards de classification, rapporte la MAP.

De son côté, le second axe vise la mise en place d'un nouvel écosystème dédié aux activités et à l'hébergement touristiques, afin de positionner la province de Rehamna en tant que destination à part entière, tirant profit de ses atouts variés, tels que les parcours naturels, les visites de douars, les activités d'observation des étoiles, ainsi que la possibilité de voir la gazelle Dorcas au sein de la réserve de Jbilate.

A cette occasion, la ministre a souligné que l'ambition commune est de permettre à cette province de renforcer son offre touristique et de proposer des expériences uniques et distinctives.

"L'objectif, à moyen terme, consiste à accroître de manière significative l'activité touristique, avec un impact positif sur le développement économique et social, la création d'emplois et l'attraction de nouveaux investissements", a-t-elle dit.

La convention prévoit également des possibilités de développer des formes d'hébergement authentiques et adaptées au caractère local, telles que les lodges en pierre, l'hébergement chez l'habitant, ainsi que des concepts innovants comme "les bubble domes", permettant de profiter du ciel clair de la région la nuit.

Elle inclut, par ailleurs, un programme de promotion de l'investissement et d'accompagnement des projets touristiques innovants au profit des jeunes de la province.

La région bénéficie, en outre, d'un levier touristique majeur avec l'offre de montgolfières de la commune de Bourrous, voisine de Marrakech, un projet-phare de la feuille de route touristique ayant fait l'objet d'une convention dédiée pour développer une zone intégrée de montgolfières, permettant une valorisation globale de ses atouts.