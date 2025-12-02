Sénégal: Saint-Louis - Des acteurs touristiques dénoncent leur exclusion du Syndicat d'Initiative

2 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne SAGNA

À Saint-Louis, plusieurs acteurs touristiques affirment être exclus du processus de renouvellement du bureau du Syndicat d'Initiative, prévu le 13 décembre 2025.Malgré leurs demandes d'adhésion déposées depuis des mois, leurs dossiers restent sans suite, les empêchant ainsi de participer au vote.

« Nous avons reçu une convocation réservée aux membres, alors que nos dossiers ne sont toujours pas enrôlés. Le bureau sortant ne veut manifestement pas d'inclusivité », dénonce Philippe Yannick, porte-parole du collectif.

Les acteurs rappellent que le Gouverneur de Saint-Louis avait, en juin dernier, demandé un processus électoral consensuel et l'étude de tous les dossiers avant la tenue des élections. Mais, selon eux, ces directives sont restées lettre morte.

Estimant que la transparence et l'équité ne sont pas respectées, les professionnels ont saisi leur ministère de tutelle ainsi que le Gouverneur pour demander le traitement immédiat des adhésions et la garantie d'un scrutin crédible et ouvert à tous.

Ils affirment vouloir contribuer pleinement au développement touristique de Saint-Louis, mais refusent que le secteur « soit confisqué par un bureau sortant qui choisit ses membres ».

