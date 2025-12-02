Sénégal: Transports - Yankhoba Dieme annonce l'arrivée prochaine de 500 taxis

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé, lundi 1er décembre 2025 l'arrivée prochaine de véhicules roulant au gaz destinés au transport urbain dont 500 taxis. L'annonce a été faite en marge de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

M.Dieme a indiqué que « 500 taxis au gaz seront prochainement mis en circulation, ainsi que 110 bus attendus entre décembre et janvier. À l'en croire, ces véhicules sont déjà en route et leur acquisition découle d'instructions du Premier ministre.

Le ministre des Transports terrestres et aériens a par ailleurs fait savoir que 390 autres bus seront bientôt acquis dans le cadre d'un marché dont une partie sera exécutée en partenariat avec la Belgique.

« Nous mettons l'accent sur les véhicules au gaz pour renforcer la souveraineté énergétique du pays, au moment où le Sénégal entame l'exploitation de ses ressources gazières », a-t-il souligné.