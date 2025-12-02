Sénégal: Transports - Yankhoba Dieme annonce l'arrivée prochaine de 500 taxis

2 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé, lundi 1er décembre 2025 l'arrivée prochaine de véhicules roulant au gaz destinés au transport urbain dont 500 taxis. L'annonce a été faite en marge de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

M.Dieme a indiqué que « 500 taxis au gaz seront prochainement mis en circulation, ainsi que 110 bus attendus entre décembre et janvier. À l'en croire, ces véhicules sont déjà en route et leur acquisition découle d'instructions du Premier ministre.

Le ministre des Transports terrestres et aériens a par ailleurs fait savoir que 390 autres bus seront bientôt acquis dans le cadre d'un marché dont une partie sera exécutée en partenariat avec la Belgique.

« Nous mettons l'accent sur les véhicules au gaz pour renforcer la souveraineté énergétique du pays, au moment où le Sénégal entame l'exploitation de ses ressources gazières », a-t-il souligné.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.