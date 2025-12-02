Sénégal: UCAD - Le Conseil académique autorise le recours aux Forces de l'ordre pour « sécuriser » le campus

2 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a autorisé le Recteur à » requérir le concours des Forces de l'ordre afin d'assurer la sécurité des personnes, la protection du patrimoine et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques au sein du campus pédagogique ».

Cette décision s'inscrit dans le cadre strict des articles 4, 5 et 6 de la loi n°94-79 du 24 novembre 1994 relatifs aux franchises et libertés universitaires. L'information a été donnée dans un communiqué de presse du Rectorat de ce 2 décembre 2025.

En effet, l'instance universitaire s'est réunie en visioconférence, sous la présidence du Recteur, le Professeur Alioune Badara Kandji, en vue d'examiner la situation sécuritaire sur le campus.

Le CA a noté « plusieurs incidents récents qui ont compromis la sécurité des personnes, causé des dégâts sur des biens publics et privés et perturbé le bon fonctionnement de l'administration ainsi que des activités d'enseignement et de recherche ».

