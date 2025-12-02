Sénégal: Ville Verte - Casa Orascom et la DGPU apportent des clarifications sur le projet du Lac Rose

Casa Orascom et la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains (DGPU) ont apporté, ce 2 décembre 2025, de nouvelles précisions sur le projet Ville Verte, vaste programme urbain en développement dans la zone du Lac Rose. Présenté comme un chantier majeur pour le Sénégal, il ambitionne de bâtir une ville durable, respectueuse des équilibres environnementaux et sociaux.

Ville Verte représente un investissement global de 761 milliards de francs CFA, pour la construction de 10 000 logements et la création de 20 000 emplois directs et indirects. Le projet, mené dans le cadre d'une coopération sud-sud, s'inscrit dans les priorités du plan de redressement économique national.

Les promoteurs rappellent que le terrain appartient à la DGPU et que Casa Orascom intervient via un bail encadré par un cahier des charges prévoyant que le titre foncier final sera transféré directement aux acquéreurs sénégalais.

La première infrastructure en cours de réalisation est la route d'accès au site. Son achèvement devrait ramener le temps de trajet entre Dakar et le Lac Rose de deux heures à moins de 45 minutes, ouvrant de nouvelles perspectives économiques, touristiques et sociales en cohérence avec la stratégie Sénégal 2050.

Face à la circulation d'informations jugées erronées, Casa Orascom et la DGPU affirment qu'aucun filao n'a été coupé ni brûlé. Ils ajoutent que la forêt existante sera préservée et renforcée, l'accès à l'océan restera public et le drainage des eaux pluviales ne sera pas dirigé vers le Lac Rose.

Les porteurs du projet soulignent avoir respecté "l'ensemble du processus démocratique", incluant six années d'études, de consultations et d'audiences publiques, menées avec les populations locales, les élus et les institutions.

Parmi les infrastructures prévues, le document annonce 400 PME/PMI regroupées dans un parc d'affaires, un hôpital dans une zone à faible couverture sanitaire, une université et plusieurs écoles, 115 hectares d'espaces verts.