Sénégal: Gestion des finances publiques - El Malick Ndiaye accueille une mission britannique à l'Assemblée nationale

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu ce lundi 1eᣴ décembre une délégation britannique de la Mission de cadrage du programme d'assistance technique en gestion des finances publiques, conduite par l'Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Madame Carine Robarts, renseigne une note de l'Assemblée nationale.

« Les échanges ont porté sur les enjeux liés à la gestion des finances publiques, un domaine stratégique au coeur des priorités nationales. Le Président de l'Assemblée nationale a salué cette visite, qui illustre l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et le Royaume-Uni et renforce la coopération dans un secteur essentiel pour la performance de l'action publique », indique toujours la note.

Le Président El Malick Ndiaye a également souligné que l'Assemblée s'est dotée d'un programme de suivi et d'évaluation des politiques publiques, destiné à devenir un levier central pour renforcer l'efficacité, la transparence et la redevabilité.