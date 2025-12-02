Sénégal: Campagne arachidière - 122 points de collecte retenus entre Louga, Saint-Louis et Matam ( SONACOS)

Louga — La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a annoncé avoir retenu 122 points de collecte dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam dans le nord du pays pour la campagne de commercialisation de l'arachide 2025-2026.

"Chaque début de campagne, la SONACOS et ses partenaires se réunissent pour attribuer des points de collecte, pour faciliter aux producteurs la vente de leurs graines dans le circuit officiel", a indiqué mardi le chef du service Achat graines de Louga, Birame Seck.

Il s'exprimait en marge d'une séance de travail entre la SONACOS et ses partenaires, en perspective de la préparation du démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide 2025-2026.

"Ces sites sont répartis de la manière suivante : 59 points pour le département de Louga, 41 pour Kébémer, 18 pour Linguère, trois pour le département de Saint-Louis et un pour le département de Ranérou-Ferlo", a précisé M. Seck.

Selon le chef du service Achat graines de Louga, environs 52 demandes d'agrément ont été reçues des opérateurs pour cette campagne dont 35 pour le département de Louga, 18 pour Kébémer, deux pour Linguère et trois pour Saint-Louis.

À l'issue de l'examen, a-t-il poursuivi, 45 points ont été agréés à Louga, 21 à Kébémer, quatre à Linguère, deux à Saint-Louis et un à Ranérou-Ferlo.

Il a aussi expliqué que l'attribution des points de collecte constitue une étape essentielle au démarrage de chaque campagne, ajoutant que la SONACOS et ses partenaires se réunissent pour faciliter aux producteurs l'écoulement de leurs graines dans le circuit officiel.

Birame Seck indique par ailleurs que la SONACOS s'appuie sur les opérateurs agréés pour assurer l'achat sur le terrain.

"Ce système n'est pas figé, nous faisons des ajustements chaque année en fonction des besoins réels", a-t-il martelé.

La SONACOS est prête à entrer dans la campagne et reste pleinement mobilisée aux côtés des producteurs", a-t-il assuré, se félicitant du "rôle déterminant" des opérateurs dans l'atteinte des objectifs de collecte de l'entreprise.