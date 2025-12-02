Sénégal: Un diplomate réaffirme le 'grand intérêt' des entreprises allemandes pour investir au pays

Les entreprises allemandes affichent un "grand intérêt" et suivent avec "attention" le climat des affaires et le cadre des investissements au Sénégal, a déclaré mardi à Dakar l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Kai Baldow.

"Il y a un grand intérêt des entreprises allemandes, qui suivent avec attention ce qui se passe au Sénégal, notamment dans le cadre des investissements", a déclaré le diplomate lors de la cérémonie de lancement du guichet unique foncier pour l'investissement.

Kai Baldow a salué l'utilité de cet nouvel outil, estimant que "si la question du foncier n'est pas résolue d'une manière fiable, l'investissement privé restera douteux".

Le guichet unique pour les investisseurs concernant le foncier est une question qui rendra "plus accessibles les investissements et qui sera très fructueux pour le développement du Sénégal", a-t-il indiqué.

Il a ainsi souligné le lien important entre les investissements privés internationaux et la règlementation portant sur l'accès à la terre.

"Le foncier, c'est aussi la clé pour la vie, la paix des communautés, l'économie locale, les femmes actives dans l'agriculture", a poursuivi le diplomate, soulignant la nécessité de titres adéquats dans le cadre de procédures transparentes.

Kai Baldow a en outre rappelé l'engagement, depuis 2020, de la coopération allemande aux côtés des autorités sénégalaises pour améliorer les procédures, revoir le cadre de procédures et accompagner le Sénégal pour avoir une administration plus huilée dans le domaine du foncier.