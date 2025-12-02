Sénégal: Soutien aux ménages - Le Gouvernement annonce une baisse du prix du riz

2 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Ce mardi 2 décembre 2025, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop a annoncé la baisse prochaine du prix du riz. L'objectif est, selon lui, de soutenir davantage les ménages.

À côté du carburant et de l'électricité, le Gouvernement va procéder dans les prochains jours, à la baisse du prix du riz. L'annonce est faite hier par le ministre de l'Industrie et du Commerce. « Nous sommes à 200 milliards FCfa sur les importations du riz, rien que pour cette année. Et nous allons baisser le prix du riz. L'annonce sera bientôt faite, en marge d'un Conseil national de la Consommation.

Nous sommes mus par le bien être économique et social des Sénégalais », a dit Serigne Gueye Diop. Le Gouvernement a procédé, il y a trois semaines au gel des importations de bananes pour permettre d'écouler la production locale. Cette mesure a permis d'économiser 9 milliards d'économies pour.

« Des économies ont été également effectuées pour la pomme de terre etc. Il est essentiel de protéger nos industries. Si nous ne protégeons pas notre commerce et notre économie, nous n'allons jamais nous développer. Et le Gouvernement l'a très bien compris », a expliqué le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Pour lui, cette politique sera corrélée avec la mise en place de zones industrielles, qui seront également des incubateurs. « L'incubation permet de former les petites entreprises, les laisser grandir au plan technique et commercial. Il y aura également des usines pilotes. Ensuite nous allons compléter le dispositif, par des ports secs. Sans oublier des marchés de gros », a indiqué Serigne Guèye Diop.

