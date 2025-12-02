Afrique: CAN 2025 - Report de la libération des joueurs sous pression des clubs européens

Une vive polémique enfle autour de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, prévue du 21 décembre au 18 janvier. Selon des informations révélées par L'Équipe, plusieurs sélections africaines pourraient ne récupérer certains de leurs internationaux que le 15 décembre, soit bien plus tard que ce que prévoient les règlements de la FIFA.

D'après le quotidien sportif, l'Association européenne des clubs (ECA) aurait exercé une forte pression sur l'instance mondiale afin que les clubs puissent conserver leurs joueurs plus longtemps en pleine période charnière de la saison. Une demande qui aurait trouvé un écho favorable lors d'une réunion tenue le 29 novembre, à laquelle la FIFA aurait discrètement donné son aval... sans en informer officiellement les fédérations africaines concernées.

Pourtant, les règles du football international sont explicites : les joueurs convoqués pour une compétition majeure doivent rejoindre leur sélection au plus tard une semaine avant le début du tournoi, soit le 8 décembre dans le cas de la CAN. Une disposition que les clubs et certaines ligues européennes jugent inadaptée au contexte actuel, rappelant que le tournoi devait initialement se dérouler en été avant d'être reprogrammé pour laisser place au nouveau Mondial des clubs voulu par Gianni Infantino.