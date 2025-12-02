Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 6 000 jeunes volontaires attendus pour l'organisation

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) a lancé, hier, à Mbour, une tournée nationale destinée à sensibiliser les jeunes à candidater comme volontaires pour intégrer l'organisation des jeux. Au total, six mille volontaires sont attendus pour la réussite de cet événement qui se tiendra pour la première fois en terre africaine.

MBOUR - Informer, mobiliser et commencer à recruter les futurs volontaires pour les JOJ Dakar 2026. Tel est l'objectif de la caravane nationale du « Programme des volontaires Jambaar26 ». Prévue dans les 14 régions du pays, cette tournée, qui a démarré par Mbour, vise à enrôler des jeunes volontaires âgés d'au moins 18 ans pour le pari de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

« On n'a pas un nombre spécifique pour chaque commune au niveau du Sénégal. Mais on s'attend surtout à une inclusion de toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire à une forte participation. Donc, le programme doit accueillir 6 000 volontaires au total », a précisé Ibrahima Goudjaby, chargé de projets à la direction des ressources humaines du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj).

Les initiateurs de cette tournée nationale invitent les associations sportives, culturelles et les mouvements citoyens à participer à ce grand rendez-vous mondial, qui se déroule pour la première fois en terre africaine. Aussi, les futurs volontaires vont bénéficier d'une formation leur offrant la possibilité de candidater dans les événements sportifs internationaux.