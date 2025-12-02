Sénégal: Kolda - Un programme de financement communautaire lancé à Tankanto Escale

Un programme de financement destiné à soutenir des projets socio-économiques portés par les communautés locales a été lancé mardi, dans le cadre de la construction d'une centrale solaire de 60 MW dans la région de Kolda (sud), annonce un communiqué.

Cette opération est conduite par NEA Kolda, une centrale photovoltaïque avec systèmes de stockage d'énergie par batterie, de concert avec l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (U-IMCEC), Senelec, société nationale d'électricité du Sénégal, et la commune de Tankanto Escale.

Elle repose sur un fonds de garantie de 35 millions de francs CFA, mis en place par NEA Kolda auprès de l'U-IMCEC, afin de faciliter l'accès au crédit des populations vulnérables de Tankanto Escale et de Dioulacoulon, deux zones impactées par le projet.

Selon la même source, la convention signée ce 2 décembre fixe les modalités de collaboration entre les partenaires pour accompagner les groupements de femmes et de jeunes dans la réalisation d'initiatives économiques et sociales. L'instruction des demandes se fera à travers les guichets de l'agence U-IMCEC de Kolda.

Institution mutualiste engagée dans l'inclusion financière, l'U-IMCEC rappelle son objectif de proposer aux ménages à faible revenu des produits et services adaptés à leurs besoins.

Le programme s'inscrit dans la politique d'actions sociales de NEA Kolda, laquelle prévoit de mobiliser 2 milliards de francs CFA au titre de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

Ces interventions seront articulées autour de cinq axes stratégiques que sont l'accès à la santé, la réussite sociale et éducative, le développement économique, la promotion du sport et de la culture, et la gestion du changement climatique.

Le communiqué précise que les premières actions RSE seront déployées dès décembre 2025 et se poursuivront tout au long de la mise en oeuvre du projet solaire, afin d'assurer un impact social durable au profit des communautés locales.