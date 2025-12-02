Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le comité d'organisation enrôle des volontaires dans la région de Diourbel

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a enrôlé des jeunes de la région de Diourbel (centre), lors d'une caravane organisée mardi pour le recrutement de volontaires chargés d'aider au bon déroulement de cet évènement international.

"Nous sommes à Diourbel, après l'étape de Thiès, dans le cadre de cette caravane nationale de recrutement des volontaires des Jeux olympiques de la jeunesse, qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre prochains", a dit à la presse locale le coordonnateur de la formation des volontaires des JOJ, Mamadou Guèye.

L'objectif du comité d'organisation des JOJ est d'enrôler 6 000 volontaires dans les 14 régions du pays, selon M. Guèye.

Les candidats sélectionnés seront répartis entre les services du comité d'organisation chargés de l'accueil, de l'accréditation, du transport, de la vente de tickets, de la restauration, etc.

Les volontaires seront formés aux valeurs olympiques et aux métiers de l'événementiel sportif.

