Sénégal: L'APIX se dote d'un guichet unique pour simplifier les procédures foncières

Dakar — L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) a officiellement lancé, mardi, un guichet unique foncier dont l'ambition est de faciliter, simplifier et accélérer l'ensemble des procédures liées à l'acquisition, à l'affectation et à l'immatriculation des terrains pour les porteurs de projets.

"A travers ce guichet unique du foncier pour l'investissement, nous levons une contrainte majeure pour l'investissement privé en permettant un accès sécurisé et rapide" au foncier, a dit la directrice de l'administration des zones économiques à l'APIX.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement de cet instrument, Cathy Ciss a insisté la visibilité qu'offre cet instrument pour l'accès au foncier, en permettant l'ouverture et le développement de l'investissement privé au Sénégal.

"La mise en place de ce guichet encourage les investissements parce que l'accès au foncier, la transparence et la méconnaissance des procédures ont toujours constitué un frein", a rappelé Cheikh Oumar Bâ, ministre conseiller à la présidence de la République.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Tidiane Sidibé, a salué le lancement de ce guichet unique, affirmant qu'il n'y a pas de politique d'investissement privé "sans foncier lisible, sécurisé, maîtrisée et équitablement accessible".

Selon le président de l'Association des maires du Sénégal (AMS), Oumar Ba, ce mécanisme va simplifier les différents défis que les investisseurs rencontraient jusque-là.