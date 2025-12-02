Afrique: CAN 2025 - Desabre publie une liste sans surprise

Dakar — Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé la liste des joueurs choisis pour représenter ce pays à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, en faisant appel presque aux mêmes footballeurs ayant pris part, en novembre dernier, aux barrages africains de la Coupe du monde 2026.

Les Léopards font partie du groupe D, avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana. Ils joueront contre les Lions du Sénégal, le 27 décembre, au Grand Stade de Tanger, la deuxième journée de la compétition.

Privés d'une qualification directe à la Coupe du monde 2026 par le Sénégal, les Congolais devront passer par les barrages intercontinentaux, leur dernière chance pour décrocher l'une des deux dernières places africaines.

L'équipe de Sébastien Desabre a brillé lors des barrages africains, début novembre, en éliminant successivement le Cameroun puis le Nigeria.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les barrages intercontinentaux auront lieu du 26 au 31 mars 2026.

Sans surprise, la liste publiée par Desabre comprend les cadres de la sélection congolaise, dont Cédric Bakambu, et le capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba.

Treize joueurs joueront leur première CAN. Matthieu Epolo, gardien du Standard de Liège, Noah Sadiki et Aaron Wan-Bissaka en font partie.

Certaines absences sont toutefois à noter : Yoane Wissa (Newcastle), blessé au genou depuis septembre, a déclaré forfait. Warren Bondo, qui avait récemment choisi de représenter la RD Congo, ne fait pas partie du groupe.

La prochaine CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.